Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 4 de abril às 04h (Bras.). (135 x 162 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da linha de frente em torno da cidade de Bakhmut, que as forças russas tentam controlar. (135 x 136 mm) - Atualização disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

* Otan-defesa-Finlândia-conflito-Ucrânia-Rússia:

1/ Mapa com os países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte e os candidatos à integração. (135 x 150 mm) - Atualização disponível

2/ As sucessivas adesões da Organização do Tratado do Atlântico Norte desde sua criação em 1949. (135 x 186 mm) - Atualização disponível

* Taiwan-política-diplomacia:

1/ Evolução das relações diplomáticas de Taiwan desde 2000, por região e país. (135 x 114 mm) - Reenvio disponível

2/ Principais destinos das exportações de Taiwan em 2022. (89 x 92 mm) - Reenvio disponível

3/ Mapa com os países que têm laços diplomáticos oficiais com Taiwan. (90 x 64 mm) - Disponível

* Filipinas-EUA-diplomacia-Forças-Armadas: mapa das Filipinas localizando as nove bases militares que os Estados Unidos têm acesso. (90 x 122 mm) - Disponível

* Bangladesh-incêndio: mapa de Bangladesh localizando a capital, Daca. (44 x 45 mm) - Disponível

* Holanda-acidente-transporte-trem:

1/ Mapa da Holanda localizando Voorschoten. (45x50 mm) - Disponível

2/ Mapa de localização do acidente de trem na Holanda. (135 x 91 mm) - Disponível

* Opep-petróleo-energia-Arábia-Rússia: evolução da produção de petróleo dos países da Opep+, de janeiro de 2019 a março de 2023. (90 x 70 mm) - Disponível

* Economia-luxo-França-México-EUA: evolução das primeiras 20 fortunas do ranking da Forbes entre 2022 e 2023. (90 x 93 mm) - Disponível

* EUA-AmLat-economia-BM-banco-inflação-crescimento: crescimento do PIB em países selecionados da América Latina e do Caribe desde 2020 e previsões para 2024, segundo o Banco Mundial. (90 x 81 mm) - Disponível

* Arte-mercados-leilões:

1 /Evolução do valor das vendas mundiais de arte entre 2009 e 2022, segundo relatório anual Art Basel/UBS. (89 x 67 mm) - Disponível

2/ Participação das vendas de arte por país em 2022, em porcentagem do valor total, segundo o relatório anual Art Basel/UBS. (44 x 62 mm) - Disponível

* Colômbia-vulcão: mapa de localização do vulcão colombiano Nevado del Ruiz, que registrou um aumento da atividade sísmica que poderia desencadear uma erupção, segundo a Unidade para a Gestão de Risco de Desastres. (45 x 65 mm) - Reenvio disponível

Contato: [email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/

cr

Tags