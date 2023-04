PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA POLÍTICA JUSTIÇA: Donald Trump comparece a uma audiência histórica em tribunal de Nova York

OTAN FINLÂNDIA: Finlândia vira o 31º país membro da Otan

=== EUA POLÍTICA JUSTIÇA ===

NOVA YORK

Donald Trump se apresenta à justiça para audiência histórica em Nova York

Donald Trump comparece nesta terça-feira (4) a uma audiência com um juiz de Manhattan para ouvir as acusações pelas quais será processado no caso de um pagamento para comprar o silêncio de uma atriz pornô, no primeiro indiciamento criminal contra um ex-presidente dos Estados Unidos.

WASHINGTON:

O que vai acontecer após o indiciamento de Donald Trump?

Donald Trump comparecerá a um tribunal de Nova York nesta terça-feira (4) para ser notificado de seu indiciamento, algo sem precedentes para um ex-presidente dos Estados Unidos e que precisará de pequenos ajustes.

WASHINGTON:

A estrela pornô e o presidente: a saga que manchou Donald Trump

Em julho de 2006, os caminhos do então astro da TV Donald Trump e de uma diva do cinema pornô se cruzaram durante um torneio de golfe perto de Lake Tahoe, no oeste dos Estados Unidos.

=== OTAN FINLÂNDIA ===

BRUXELAS:

Finlândia vira o 31º membro da Otan e Rússia promete responder

A Finlândia se tornou nesta terça-feira (4) o membro número 31 da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), uma ampliação que dobra o tamanho da fronteira da aliança com a Rússia, país que prometeu responder à adesão de Helsinque.

PARIS:

Otan, uma cronologia da Guerra Fria à invasão russa na Ucrânia

Criada no início da Guerra Fria, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se tornou a principal aliança militar de defesa comum do mundo com 31 membros na América do Norte e Europa, incluindo a Finlândia, a partir desta terça-feira (4).

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

MONTEVIDÉU:

Tannat, uma uva 'difícil' que colocou o Uruguai no mapa-múndi do vinho

A mais de 10.000 km de suas origens na França, uma uva com fama de "difícil" se tornou um sucesso que impulsionou o Uruguai no mapa-múndi do vinho.

-- EUROPA

VOORSCHOTTEN:

Acidente de trem na Holanda deixa um morto e dezenas de feridos

Um trem de alta velocidade colidiu nesta terça-feira (4) com equipamento de construção que estava nos trilhos e descarrilou perto de Haia, oeste da Holanda, um acidente que deixou pelo menos um morto e 30 feridos.

LONDRES:

Justiça britânica impõe primeiro revés a Cuba em caso de dívida não paga

A Justiça britânica impôs uma derrota o Estado cubano nesta terça-feira (4), ao considerar que o CRF, que Havana qualificou como um "fundo abutre", adquiriu de maneira legítima uma dívida não paga do Banco Nacional de Cuba (BNC), abrindo as portas para um julgamento com potenciais consequências muito graves.

CHASIV YAR:

Os últimos civis fogem de Bakhmut, leste da Ucrânia

Um grupo de civis sai de um veículo blindado, com alguns pertences nas mãos, um cachorro e um gato. Depois de meses sob os bombardeios em Bakhmut, eles finalmente decidiram abandonar o epicentro dos combates no leste da Ucrânia.

-- ORIENTE MÉDIO

BEIRUTE:

Ataque americano na Síria mata líder do EI que planejou atentados na Europa

Um líder do grupo extremista Estado Islâmico (EI), responsável por planejar atentados na Europa, morreu nesta terça-feira (4) em um ataque na Síria, informou o Comando do Exército dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom).

-- ÁSIA

PEQUIM:

China promete defender sua soberania antes da reunião Tsai-McCarthy

A China reafirmou sua oposição "veemente" à reunião prevista para quarta-feira (5) entre o presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, e a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, e prometeu "defender com força a sua soberania".

=== ECONOMIA ===

MILÃO:

Atrasos colocam em risco plano de recuperação econômica da Itália

Após a queda do governo de Mario Draghi, em 2022, a Europa está preocupada com o futuro do plano de recuperação econômica da Itália, cujo atraso provoca novas tensões.

=== ESPORTE ===

- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

