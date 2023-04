Osasuna empata com Athletic Bilbao (1-1) e vai à final da Copa do Rei

O Osasuna se classificou para a final da Copa do Rei nesta terça-feira ao empatar com o Athletic Bilbao em 1 a 1 na prorrogação, no jogo de volta das semifinais.

O time 'rojillo' fez valer sua vitória por 1 a 0 no jogo de ida em El Sadar para se classificar para a segunda final de Copa de sua história, depois de uma partida em que Iñaki Williams abriu o placar para o Athletic aos 33 minutos de jogo, mas Pablo Ibáñez empatou na reta final do tempo extra (116).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

gr/pm/aam

Tags