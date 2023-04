Militares de Belarus começam treinamento no uso de armas nucleares

Militares bielorrussos começaram a ser treinados na Rússia no uso de armas nucleares "táticas" - informaram os dois países nesta terça-feira (4), depois que o Kremlin anunciou recentemente o envio desse tipo de armamento para Belarus.

"Um sistema de mísseis tático operacional Iskander-M foi entregue às Forças Armadas bielorrussas. Ele permite o uso tanto de mísseis comuns quanto nucleares", declarou o ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu.

"Desde 3 de abril, o pessoal bielorrusso está sendo treinado em seu uso (...) em um centro de formação russo", acrescentou.

Em um comunicado, o Ministério da Defesa de Belarus afirmou, por sua vez, que "o pessoal dessas unidades estudará em detalhe questões relacionadas com o conteúdo e com o uso de munições nucleares táticas".

Em 25 de março, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que Moscou mobilizará armas nucleares "táticas" em Belarus, sua aliada no conflito com a Ucrânia, levantando preocupações em Kiev e no Ocidente.

Segundo Putin, dez aviões já foram equipados em Belarus para o uso deste tipo de armas nucleares táticas e, em 1º de julho, terá sido concluída a construção de um armazém especial.

As armas nucleares "táticas" podem causar danos imensos, mas seu alcance de destruição é mais limitado do que o das armas nucleares "estratégicas".

Na semana passada, o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, disse estar pronto para aceitar armas nucleares "estratégicas" russas em seu território, além das "táticas".

Várias autoridades russas já ameaçaram usar armas nucleares na Ucrânia, se o conflito se agravar.

