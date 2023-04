Máquina de lavar explode segundos após cliente deixar lavanderia na Espanha

Um cliente de uma lavanderia em La Coruña, na Espanha, escapou ileso de uma grande explosão após deixar o local segundos antes do fato ocorrer. Imagens da câmera de segurança registraram o momento em que uma das máquinas de lavar do estabelecimento pegou fogo e explodiu.

De acordo com o jornal espanhol Semana, o incidente aconteceu no horário de pico de funcionamento do estabelecimento. Porém, por sorte, no momento da explosão, apenas o homem que aparece no vídeo estava no local.

Apesar da força da explosão, o homem filmado não sofreu qualquer tipo de ferimento. No vídeo é possível ver o homem saindo do local com três sacolas de roupas aparentemente lavadas e, no exato instante em que ele sai do alcance das câmeras, a explosão ocorre, confira:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vídeo mostra momento em homem deixa lavanderia segundos antes de máquina de lavar explodir

O caso aconteceu há algumas semanas, em meados de março, mas, somente agora, no início de abril, por meio da investigação criminal, as imagens das câmeras de segurança foram divulgadas. Os registros rapidamente viralizaram no mundo.

O estabelecimento onde ocorreu o incidente fica localizado no bairro Mesoiro, na Espanha. As autoridades que foram até o local para atenderem a emergência reiteraram que não foram registrados feridos.

As investigações agora buscam entender o motivo da explosão. Até o momento, a suspeita é de que algum cliente da lavanderia tenha esquecido algo parecido com uma lata de gás para isqueiro junto com as roupas e, com o calor do processo de secagem, a explosão ocorreu.



Confira notícias relacionadas

Sobre o assunto Mulher morre eletrocutada em máquina de lavar em Sobral

Mulher é denunciada após publicar foto do filho dentro de máquina de lavar

Cachorro morto dentro de uma máquina de lavar revolta Hong Kong

Bebê sobrevive depois de ser jogado na máquina de lavar pelo pai

Tags