Juventus e Inter empatam (1-1) no jogo de ida das semifinais da Copa da Itália

Juventus e Inter de Milão empataram em 1 a 1 nesta terça-feira, no jogo de ida das semifinais da Copa da Itália, em um duelo que terminou com cenas de confusão após os 'nerazurri' deixarem tudo igual com um pênalti e Romelu Lukaku ser expulso por provocação ao comemorar o gol.

Em Turim, os 'bianconeri' acharam que venceriam depois que o colombiano Juan Cuadrado, após um cruzamento de Adrien Rabiot a sete minutos do final, marcou com um chute rasteiro e cruzado.

Mas a Inter conseguiu o empate graças a um toque de mão do zagueiro brasileiro Gleison Bremer. Lukaku (90+5) marcou e em seguida recebeu o segundo cartão amarelo porque o árbitro considerou que ele havia provocado os torcedores ao comemorar seu gol.

O atacante belga havia recebido o primeiro cartão por cometer uma falta dura aos 80 minutos.

A vaga na final será disputada no jogo de volta, no dia 26 de abril, no estádio San Siro, entre os dois favoritos ao título. Na outra semifinal, o Cremonese, lanterna da Serie A, e a Fiorentina se enfrentam nesta quarta-feira.

--- Resultados e programação dos jogos de ida das semifinais da Copa da Itália:

- Terça-feira

Juventus 1 Cuadrado (83')

Inter de Milão 1 Lukaku (90+5')

- Quarta-feira

(16h00) Cremonese - Fiorentina

