Inter arranca empate no fim contra Independiente Medellín (1-1) no Grupo B da Libertadores

O Inter de Porto Alegre arrancou um empate dramático em 1 a 1 em sua visita ao colombiano Independiente Medellín pela Copa Libertadores-2023, na abertura do Grupo B nesta terça-feira, no estádio Atanasio Girardot, em Medellín.

'El DIM' abriu o placar com uma cabeçada de Víctor Moreno aos 52 minutos, mas o time gaúcho estragou a comemoração no final da partida. O meia Alan Patrick empatou aos 86 minutos com um chute do meio da área.

Com este resultado, Inter e Medellín estão provisoriamente empatados na liderança do Grupo B, enquanto aguardam a partida entre o Metropolitanos da Venezuela e o Nacional uruguaio.

