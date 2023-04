Incêndio em mercado de roupas na capital de Bangladesh

Um popular mercado de roupas em Dacca, a capital de Bangladesh, foi devastado nesta terça-feira (4) por um incêndio gigantesco que centenas de bombeiros conseguiram apagar depois de lutar por mais de seis horas.

O Bongo Bazar é um dos principais mercados da capital de Bangladesh, que vende roupas fabricadas no país para grandes marcas ocidentais que falharam nos controles de qualidade.

Nenhuma vítima foi relatada até agora, mas os donos das lojas e os bombeiros informaram que o estabelecimento e três outros mercados próximos foram praticamente destruídos pelo fogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No início da manhã, vários lojistas atiraram pedras contra os bombeiros, revoltados com o tempo que levaram para chegar ao local do incidente.

"Nós os dispersamos", disse o porta-voz da polícia Faruq Ahmed, acrescentando que cerca de 450 policiais foram mobilizados para manter a ordem e evitar saques.

O comandante dos bombeiros, Main Uddin, disse a repórteres que 600 bombeiros de todo o país foram mobilizados.

O inspetor de polícia Bacchu Mia explicou que pelo menos 11 pessoas ficaram feridas, incluindo cinco bombeiros, mas nenhuma em estado grave.

Os donos das lojas, chocados, observavam as chamas da calçada, desesperados por não conseguirem recuperar as roupas que esperavam vender para o Eid al Fitr, a festa do fim do Ramadã, a mais importante do calendário muçulmano.

"Perdi tudo. Peguei emprestado 1,5 milhão de takas (US$ 14.200, R$ 71.896) para comprar roupas para o Eid", disse, chorando, o dono de uma loja.

Em Bangladesh, explosões e incêndios em prédios são frequentes, geralmente devido a caldeiras e redes elétricas em mau estado.

mma-sa/gle/dhc/jvb/zm/aa

Tags