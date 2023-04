Franceses Arnault e Bettencourt Meyers, o homem e a mulher mais ricos do mundo

Os franceses Bernard Arnault, presidente do grupo de luxo LVMH, e Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da L'Oréal, são, junto com suas famílias, o homem e a mulher mais ricos do mundo, de acordo com o ranking anual Forbes 2023 publicado nesta terça-feira (4).

Em 2022, Bernard Arnault ficou em terceiro lugar na lista anual de bilionários, dominada por Elon Musk, proprietário da Tesla, Twitter e SpaceX, e Jeff Bezos, fundador da Amazon.

Em dezembro passado, eles foram superados pelo bilionário francês, que se tornou, com sua família, a maior fortuna do mundo, de acordo com a classificação "em tempo real" estabelecida pela revista com base em cotações da Bolsa e câmbio.

No topo mundial de 2023 publicado hoje, sua fortuna é calculada em US$ 211 bilhões.

A Forbes afirma ter "calculado o patrimônio líquido usando os preços das ações e as taxas cambiais de sexta-feira, 11 de março de 2023".

Elon Musk aparece em segundo lugar, com uma fortuna estimada em US$ 180 bilhões, à frente de Bezos (US$ 114 bilhões), Larry Ellison, cofundador da empresa Oracle (US$ 107 bilhões) e do empresário Warren Buffett (US$ 106 bilhões).

Já Françoise Bettencourt Meyers (e sua família) - 11ª fortuna mundial com US$ 80,5 bilhões - é, pelo terceiro ano consecutivo, a mulher mais rica do mundo.

Foi também em 2019, quando sucedeu à mãe, Liliane Bettencourt, a primeira mulher no ranking em 2016 e 2017.

