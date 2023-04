Fifa sanciona ex-presidente da federação peruana por corrupção

O Órgão Decisório do Comitê de Ética independente da Fifa sancionou Manuel Francisco Antonio Burga Seoane, ex-presidente da Federação Peruana de Futebol (FPF), por ter "participado de uma série de propinas e aceitado benefícios pecuniários indevidos".

Burga Seoane, que também foi membro do Comitê Executivo da Conmebol e do Comitê de Desenvolvimento da Fifa, "não poderá participar de nenhum tipo de atividade relacionada ao futebol e ordenou o pagamento de uma multa de 1.000.000 CHF (1,1 milhão de dólares)", disse a entidade em um comunicado.

A justiça da Fifa considera o ex-dirigente do futebol responsável por "ter participado de uma série de subornos de ter aceitado vantagens pecuniárias indevidas".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Fifa também anunciou a desqualificação de Bimo Wirjasoekarta, presidente do clube indonésio Tira Persikabo "após condená-lo por atos de intimidação, coação, ameaça e exploração de um jogador de futebol", além de uma multa de 10 mil francos suíços.

A Fifa recorda no comunicado o seu "compromisso inequívoco contra todo o tipo de abusos no futebol" e para isso dispõe de "um sistema virtual de denúncias confidencial, exclusivo e de alta segurança, para que qualquer pessoa possa denunciar uma suspeita relacionada com a salvaguarda".

bur-mcd/psr/aam

Tags