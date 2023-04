EUA anuncia mais US$ 2,6 bilhões em ajuda militar à Ucrânia

Os Estados Unidos anunciaram, nesta terça-feira (04), mais US$ 2,6 bilhões (R$ 13,2 bilhões) em ajuda militar à Ucrânia, incluindo os mísseis de defesa aérea Patriot e munições de artilharia.

Do total, 500 milhões de dólares (R$ 2,5 bilhões) em armamento procedente do seu arsenal serão entregues imediatamente, enquanto os US$ 2,1 bilhões (R$ 10,6 bilhões) restantes correspondem a encomendas à indústria de defesa, esclareceu o Pentágono em um comunicado.

