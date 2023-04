Eintracht vence Union Berlin com 2 gols de Kolo Muani e vai às semis da Copa da Alemanha

Com dois gols em 103 segundos, o francês Randal Kolo Muani levou o Eintracht Frankfurt às semifinais da Copa da Alemanha, ao derrotar o Union Berlin por 2 a 0 nas quartas de final nesta terça-feira.

No Waldstadion, em Frankfurt, o Eintracht mostrou seu lado mais eficaz, abrindo o placar aos 11 minutos. Após um passe de Mario Gotze de calcanhar, Kolo Muani não deu chances ao goleiro visitante Lennard Grill.

Menos de dois minutos depois, Gotze deu uma nova assistência para Kolo Muani que encobriu Grill para marcar seu 19º gol na temporada pelo Eintracht - além de 12 passes decisivos -, contando todas as competições, o quinto na Copa da Alemanha.

O jogador que disputou a final da última Copa do Mundo com a camisa da França já havia marcado duas vezes e dado uma assistência contra o Darmstadt, líder da segunda divisão, na fase anterior (vitória por 4 a 2).

O Eintracht, cinco vezes campeão da Copa da Alemanha, avança às semifinais em uma temporada em que estagnou na Bundesliga, com apenas três pontos nos últimos cinco jogos, seis abaixo do quarto colocado - o último que se classifica para a Champions League - no momento em que restam oito rodadas para disputar.

--- Resultados e programação das quartas de final da Copa da Alemanha (horário de Brasília):

- Terça-feira:

Eintracht Frankfurt 2 Kolo Muani (11 e 13)

Union Berlin 0

(15h45) Bayern de Munique

Freiburg

- Quarta-feira:

(13h00) Nuremberg

Stuttgart

(15h45) RB Leipzig

Dortmund

tba/pm/mcd/aam

