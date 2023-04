Comunicado do Business Wire :ZAPI GROUP

ZAPI GROUP, líder mundial em produtos para eletrificação de veículos, anunciou o retorno da conferência virtual Futuro da Eletrificação, que irá ocorrer de 9 a 10 de maio de 2023.

Este evento de dois dias irá contar com sessões educacionais que abrangem estudos de caso quanto à eletrificação, pesquisa emergente, nova tecnologia, gerenciamento de transformação e ROI de sustentabilidade, todos pretendidos para ajudar as organizações na corrida internacional a um futuro sustentável. A conferência visa promover conexões, cooperação e o avanço do esforço mundial da eletrificação mediante discussões, estudos de caso de empresas e apresentações técnicas.

"Estamos empolgados por reunir especialistas em eletrificação de todo o mundo para compartilhar seus conhecimentos e experiências. Esta conferência destaca o papel crucial da eletrificação na conquista das metas de sustentabilidade de muitas empresas, pois é um tema que está na mente de todos", disse Claes Avasjo, Diretor Executivo de Vendas Globais e Marketing do ZAPI GROUP.

O palestrante principal e professor de finanças da London Business School, Alex Edmans, irá compartilhar suas percepções e perspectivas sobre o caso de negócios para eletrificação. O professor Edmans falou no Fórum Econômico Mundial em Davos, testemunhou no Parlamento do Reino Unido, apresentou a palestra TED "Em que Confiar em um Mundo Pós-Verdade" e deu palestras TEDx "A Mentalidade do Crescimento da Torta" e "A Responsabilidade Social das Empresas". Estas apresentações possuem um total de 2,5 milhões de visualizações.

Os palestrantes da conferência Futuro da Eletrificação deste ano incluem Austin Caskey da Sunbelt Rentals, um dos maiores provedores de soluções de locação de equipamentos industriais e de construção da América do Norte, e Steve Sokolsky da CALSTART, um consórcio sem fins lucrativos de empresas do setor privado, agências governamentais e instituições acadêmicas comprometidas em desenvolver soluções alternativas limpas e eficientes de combustíveis ao setor de transporte. O Sr. Caskey irá discutir os desafios tradicionais com produtos de acionamento elétrico de carregamento externo e formas de abordá-los através da padronização e componentes comuns. O Sr. Sokolsky irá tratar sobre incentivos estaduais e federais que vêm impactando positivamente diversos setores e ajudando a trazer novos equipamentos fora de estrada com emissão zero ao mercado nos EUA.

Os inscritos já podem acessar a agenda da conferência. Embora a participação seja gratuita, a inscrição é obrigatória. Para se inscrever e ver a programação do evento, acesse futureofelectrification.org.

Sobre o ZAPI GROUP

O ZAPI GROUP está elaborando a transição a um futuro totalmente elétrico com experiência em integração de sistemas e um portfólio de produtos altamente integrado com controladores de movimento, motores elétricos, carregadores de bateria de alta frequência e software de navegação autônoma para aplicação em veículos totalmente elétricos e híbridos. Como líder mundial em eletrificação com profunda experiência em sistemas, inovações de liderança e obsessão por impulsionar o sucesso dos clientes, o ZAPI GROUP agora conta com mais de 1.500 funcionários em todo o mundo, com receita anual total de mais de US$ 600 milhões. Acesse www.zapigroup.com para mais informação.

