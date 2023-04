Comunicado do Business Wire :Wemade Co., Ltd.

O exitoso MMORPG MIR4 da Wemade atualizou o quarto nível da Torre do Dragão Negro em 4 de abril.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230404005111/pt/

MIR4 apresenta o 4º nível da "Torre do Dragão Negro" no dia 4 de abril (Gráfico: Wemade)

O quarto nível da Torre do Dragão Negro está disponível para personagens do nível 135 ou superior. Estes personagens podem entrar no quarto nível uma vez por dia através do Servidor de Dominação, que abre três vezes por dia. Os usuários podem ganhar muito EXP lutando com líderes de campo e monstros mais poderosos até o nível 180.

Além disso, o sistema da Reforja do Dragão foi adicionado. Este sistema permite que os usuários aumentem as estatísticas do equipamento lendário de nível 4. O equipamento pode ser formado até o estágio 7 com uso de recursos e "Material de Dragão Lendário", "Esfera de Dragão lendário", "Essência de Dragão Branco Lendário," e "Essência de Dragão Negro Lendário."

Um novo um novo Espírito Épico da Floresta, "Zakhan, o Assassino Sombrio", foi lançado. Caracteres com Zakhan, o Assassino Sombrio podem aumentar os danos de seu feitiço de ataque. O espírito fornece várias habilidades úteis em batalhas e aventuras, tais como "Ecolocalização", que aumenta o dano do ataque junto com HP e MP máximos, "Píldora de Guano", que aumenta o poder antidemônio e o aumento da quantidade de recuperação de HP de habilidade, e "Roubo de Vitalidade", que recupera HP e vitalidade com uma certa probabilidade para cada ataque a um inimigo.

