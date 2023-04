Comunicado do Business Wire :NETSCOUT SYSTEMS, INC.

NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT), fornecedora líder de soluções de gerenciamento de desempenho, segurança cibernética e proteção DDoS, anunciou hoje os resultados da quinta edição do Relatório de Inteligência de Ameaças DDoS, que apontam para uma nova era de ataques multi-vetoriais focados em derrubar vítimas usando ataques de caminho direto (Direct-Path) baseados em camada de aplicação. A freqüência dos ataques aumentou dez vezes desde o primeiro relatório da NETSCOUT, em 2005.

Com mais de um bilhão de sites em todo o mundo, os ataques focados na camada de aplicação HTTP/HTTPS aumentaram 487% desde 2019, com crescimento mais significativo na segunda metade de 2022. Grande parte do aumento vem do grupo pró-Rússia Killnet e outros que têm como alvo explícito websites. Ataques desta natureza precederam a invasão da Ucrânia, derrubando importantes sites financeiros, governamentais e de mídia.

"Os ataques DDoS ameaçam organizações em todo o mundo e desafiam sua capacidade de fornecer serviços críticos", disse Richard Hummel, líder em inteligência de ameaças da NETSCOUT. "Com ataques multi-terabit por segundo agora comuns, e com os arsenais de maus atores continuando a crescer em sofisticação e complexidade, as organizações precisam de uma estratégia que possa se adaptar rapidamente à natureza dinâmica do cenário de ameaças DDoS".

Outros destaques das descobertas da NETSCOUT incluem:

-- O pico do tráfego de alerta DDoS em um único dia chegou a 436 petabits e mais de 75 trilhões de pacotes. Os prestadores de serviços eliminaram rigorosamente uma grande porcentagem desse tráfego, enquanto as empresas eliminaram uma média diária agregada adicional de 345 terabytes de tráfego indesejado.

-- Os ataques por via direta aumentaram 18% nos últimos três anos, enquanto os ataques tradicionais de reflexão/amplificação diminuíram quase da mesma forma, destacando a necessidade de uma abordagem de defesa híbrida para resistir à metodologia de ataque flutuante.

-- O setor de segurança nacional dos EUA experimentou um aumento maciço de 16,8% nos ataques relacionados ao grupo pró-Rússia Killnet, incluindo um pico nos ataques após as observações públicas do Presidente Biden na Cúpula do G7 e outro pico no mesmo dia em que os presidentes francês e americano reafirmaram seu apoio à Ucrânia. Os analistas da NETSCOUT ASERT rastrearam mais de 1,35 milhões de bots de famílias de malware como Mirai, Meris e Dvinis em 2022, com empresas recebendo mais de 350.000 alertas relacionados à segurança com envolvimento de botnet. Em contraste, os provedores de serviços receberam aproximadamente 60.000 alertas onde os bots estavam presentes.

-- Carpet-Bombing Attacks, uma técnica que visa simultaneamente faixas inteiras de endereços IP, aumentou em 110% da primeira para a segunda metade de 2022, com a maioria dos ataques contra redes de ISP.

-- Uma onda de ataques DDoS martelou o setor de fabricação de lentes e instrumentos ópticos da EMEA, resultando em um aumento de 14.1%, principalmente contra um grande distribuidor com mais de 6.000 ataques em quatro meses.

-- Os ataques DDoS à indústria de telecomunicações sem fio cresceram 79% desde 2020, principalmente devido ao aumento residencial da tecnologia 5G. Ela é responsável por 20% de todos os ataques DDoS para uma indústria específica, ficando atrás apenas das operadoras de telecomunicações com fio.

O Relatório de Inteligência de Ameaças DDoS da NETSCOUT cobre as últimas tendências e atividades no cenário de ameaças DDoS. Ele incorpora dados do ATLAS da NETSCOUT - parte da abordagem Visibilidade Sem Fronteiras da empresa - juntamente com insights de especialistas da ASERT, a equipe de pesquisa de segurança da NETSCOUT. O ATLAS foi construído ao longo de duas décadas através do trabalho com mais de 500 Provedores de Serviços de Internet (ISPs) para criar uma rede de sensores que fornece visibilidade em mais de 400 Tbps de trânsito internacional a cada segundo de cada dia. Como resultado, o ATLAS coleta estatísticas de ataques DDoS de uma média de 93 países diariamente, abrangendo mais de 50% do tráfego mundial da Internet.

A visibilidade e os insights compilados a partir dos dados de ataques globais representados no Relatório de Inteligência de Ameaças DDoS, e vistos no portal NETSCOUT Threat Horizon, alimentam o ATLAS Intelligence Feed (AIF). Além disso, a AIF arma continuamente a carteira de segurança da NETSCOUT permitindo que ela detecte, adapte-se e bloqueie automaticamente a atividade de ameaças para empresas e prestadores de serviços em todo o mundo.

