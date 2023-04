Comunicado do Business Wire :Lineage Foundation for Good

A Lineage Foundation for Good (a "Foundation"), a divisão filantrópica independente da Lineage Logistics ("Lineage"), lançou hoje o seu primeiro programa de solicitação de subsídios a organizações qualificadas para o recebimento destas concessões em 2023.

O programa apoiará organizações e iniciativas dedicadas à erradicação da fome, redução do desperdício de alimentos e desenvolvimento comunitário, incluindo o desenvolvimento da força de trabalho, sucesso educacional, programas de alfabetização financeira e estabilização habitacional, e outros esforços com foco em determinantes sociais da saúde relacionada à fome e à pobreza.

"À medida que nos aproximamos do segundo ano da Fundação, estamos extremamente felizes em ampliar nosso impacto comunitário com o apoio a organizações que se alinham com a nossa missão de redução do desperdício de alimentos e combate à insegurança alimentar", disse Christine Rees-Zecha, presidente do conselho administrativo na Lineage Foundation for Good. "Este programa de subsídios nos permitirá expandir o nosso alcance e diversificar as nossas parcerias para estabelecer relações com organizações de todas as partes do mundo que desejam reduzir o desperdício de alimentos e combater a insegurança alimentar."

A partir de 4 de abril e até 25 de maio, todos os pedidos serão analisados em base contínua com as notificações de premiação concluídas até 19 de junho. O tamanho dos subsídios variará dependendo das necessidades da organização que solicita a concessão, dos tipos de programas e do financiamento disponível. A orientação de financiamento varia de $ 2.500 a $ 200.000.

Para solicitar um subsídio da Fundação, os solicitantes devem:

-- Enviar um pedido por meio do portal on-line

-- Ser uma organização sem fins lucrativos 501(c)(3) com sede nos EUA em situação regular com o IRS ou ser uma organização não governamental internacional (ONG)

-- Demonstrar uma estratégia para a realização de sua missão, operar com sucesso programas e avaliar e/ou aprender com o resultado do programa

Para obter mais informações e fazer a solicitação de um subsídio, acesse o site da Fundação.

A Fundação cria um elo seguro entre os alimentos de qualidade direcionados dos produtores de alimentos até os necessitados. Durante a criação da Fundação, um objetivo foi definido para a doação do equivalente a 500 milhões de refeições para pessoas necessitadas até 2025. Até o momento, está a caminho de exceder significativamente essa meta e já reduziu 10 milhões de libras em desperdício de alimentos. Além disso, a Fundação investiu mais de $ 3 milhões em doações comunitárias para bancos de alimentos locais, outras organizações comunitárias e apoio a programas. A rede de parcerias da Fundação continua a crescer com 50 parceiros estratégicos, incluindo o Global FoodBanking Network, Feeding America, Empowerment Plan, Move for Hunger e a Darden Foundation.

Sobre a Lineage Foundation for Good

A Fundação promove o acesso, influência, experiência e habilidade exclusivos da Lineage, um dos maiores fornecedores de soluções de logística de temperatura controlada do mundo, e dos seus clientes e parceiros para reduzir o desperdício de alimentos e combater a insegurança alimentar - uma necessidade que foi acelerada pelos desafios práticos para a obtenção de alimentos de qualidade para os necessitados durante a pandemia de COVID-19. É fundamental para a missão da Fundação desenvolver um elo global, dinâmico e em tempo real entre aqueles que produzem comercialmente nossos alimentos e as pessoas, famílias e comunidades mais necessitadas. A Fundação cria um sistema onde produtos alimentícios, incluindo aqueles que poderiam ser descartados, sejam rapidamente e facilmente redirecionados para bancos de alimentos e outras entidades sem fins lucrativos que combatem a insegurança alimentar no mundo. A Fundação apoia diversas iniciativas filantrópicas que impactam as comunidades onde vivemos e trabalhamos, e tem orgulho da parceria com o Feeding America, o Global FoodBanking Network e outras organizações para ampliar seu alcance, maximizar seu impacto e ajudar a alimentar o mundo.

Sobre a Lineage Logistics

A Lineage Logistics é uma das principais provedoras de soluções de logística e REITs industriais com controle de temperatura do mundo. Ela possui uma rede global de mais de 400 instalações estrategicamente localizadas, totalizando mais de 2 bilhões de pés cúbicos de capacidade que abrange 20 países na América do Norte, Europa e região Ásia-Pacífico. A Lineage, conta com uma experiência líder do setor em soluções logísticas de ponta a ponta, uma rede imobiliária sem precedentes, e desenvolve e implanta tecnologias inovadoras. Isso ajuda a aumentar a eficiência da distribuição, avançar a sustentabilidade, minimizar o desperdício na cadeia de suprimentos, e, o mais importante, como uma parceira visionária do Feeding America, ajuda a alimentar o mundo. Em reconhecimento às grandes inovações e iniciativas de sustentabilidade da empresa, a Lineage marcou presença na lista CNBC Disruptor 50 de 2022 ocupando a 3a posição, foi a empresa No 1 de Ciência de Dados, e ocupou o 23o lugar na classificação geral, na lista anual das Empresas Mais Inovadoras do Mundo de 2019 da Fast Company, além de ter sido incluída na lista da Fortune das empresas que estão mudando o mundo em 2020. (www.lineagelogistics.com)

