Comunicado do Business Wire :IQM Quantum Computers

A IQM Quantum Computers (IQM), líder europeia na criação de computadores quânticos, anunciou hoje a expansão de suas operações internacionais na Ásia-Pacífico (APAC) com a abertura de um escritório em Singapura, o primeiro fora da Europa, para impulsionar o avanço da tecnologia quântica.

Left to right: Raghunath Koduvayur, Head of Asia-Pacific Business and Sylwia Barthel de Weydenthal, Head of Marketing and Communications. (Photo: Business Wire)

Com a combinação estratégica de talento, pesquisa de classe mundial, transferência de tecnologia vibrante e bem posicionada para se tornar quântica, a IQM visa desenvolver colaborações público-privadas na Singapura com o ecossistema quântico para explorar aplicações e acelerar a pesquisa, desenvolvimento e educação do hardware quântico.

Jan Goetz, CEO e um dos fundadores da IQM Quantum Computers, disse: "Nossa presença na Ásia está alinhada com nosso compromisso de criar computadores quânticos líderes mundiais para o bem-estar da humanidade, agora e no futuro, e estamos confiantes de que este novo escritório será fundamental para ajudar a impulsionar o desenvolvimento da comunidade quântica em Singapura e na região".

"Além disso, aproveitaremos o incrível talento local e também estamos entusiasmados em proporcionar nosso histórico técnico e experiência de classe mundial para a região, e nossa equipe regional desempenhará um papel crucial na ampliação de nosso desenvolvimento mundial. Esperamos fazer parcerias com importantes agentes da cadeia de valor enquanto continuamos expandindo os limites do ecossistema", acrescentou Goetz.

Singapura é o quinto escritório da IQM, que conta com sua sede em Espoo (Finlândia) e possui outros escritórios em Munique, Madri e Paris. A abertura do escritório abre caminho para a contratação de novos funcionários nos próximos meses.

Novas nomeações:

Como parte da expansão, Raghunath Koduvayur, ex-chefe de Marketing e Comunicação, foi nomeado chefe de negócios da Ásia-Pacífico, enquanto Sylwia Barthel de Weydenthal foi nomeada a nova chefe de Marketing e Comunicações da IQM.

"A presença de nossa marca avançou muito e Koduvayur desempenhou um papel crucial na liderança desses esforços internacionais. É honra tê-lo na equipe de gerenciamento e liderar nossas operações na APAC, disponibilizando sua experiência em vendas e gerenciamento de pessoas para a região. Da mesma forma, em Barthel de Weydenthal, ganhamos uma executiva com vasta experiência em liderança em empresas como Coca-Cola, Heineken, Danone e, mais recentemente, Meta. Tenho certeza de que essa experiência nos ajudará a atingir nossos objetivos e permanecer na vanguarda do setor", afirmou Goetz.

"O lançamento de nosso escritório em Singapura reforça nosso compromisso com a região da APAC e a aspiração de criar um negócio mundial. À medida que continuamos crescendo, tenho o prazer de aproveitar nossa ampla experiência de mercado para impulsionar nossos negócios e promover relacionamentos mútuos com todas as nossas partes interessadas", disse Koduvayur em um discurso para representantes do governo, acadêmicos e provedores de soluções que lideram as iniciativas em vantagem quântica na cúpula Quantum.Tech APAC, em Singapura.

Koduvayur comentou que a IQM está preparada para desempenhar um papel significativo e que outros esforços como parte do Programa de Engenharia Quântica (QEP) são necessários para que Singapura aproveite a oportunidade apresentada pelos consistentes investimentos feitos pelo país em pesquisa em tecnologias quânticas ao longo de duas décadas e a formação de três iniciativas quânticas nacionais (National Quantum Computing Hub, National Quantum Fabless Foundry e National Quantum-Safe Network).

A IQM, fundada em 2018, possui a única instalação privada de fabricação quântica da Europa e reúne a maior equipe de especialistas quânticos da Europa.

Sobre a IQM Quantum Computers

A IQM é líder europeia na criação de computadores quânticos. A IQM fornece computadores quânticos no local para centros de supercomputação e laboratórios de pesquisa, além de oferecer acesso total ao seu hardware. No caso dos clientes industriais, a IQM oferece vantagem quântica por meio de uma abordagem única de design conjunto específica para aplicativos. Os computadores quânticos comerciais da IQM incluem o primeiro computador quântico comercial de 54 qubits com VTT da Finlândia, o acelerador quântico HPC do consórcio liderado pela IQM (Q-Exa) na Alemanha e os processadores IQM também serão usados no primeiro acelerador quântico na Espanha. A IQM tem mais de 230 funcionários com escritórios em Paris, Madrid, Munique, Singapura e Espoo.

Contato

IQM Media Sylwia Barthel de Weydenthal, chefe de Marketing e Comunicação E-mail: syl[email protected] Cel.: +358505966629 www.meetiqm.com

