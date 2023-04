Comunicado do Business Wire :ExaGrid Systems, Inc.

ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em níveis do setor, anunciou hoje que seu Programa de Parcerias de Revenda foi reconhecido pela CRN®, uma marca da The Channel Company, em seu Guia do Programa de Parcerias 2023. Este guia anual oferece informações essenciais aos membros do ecossistema de canais de TI, enquanto exploram os programas de parcerias dos fabricantes de tecnologia para encontrar fornecedores que melhor irão satisfazer suas necessidades de negócios.

Para provedores de soluções, como provedores de serviços gerenciados (MSPs), revendedores de valor agregado (VARs), integradores de sistemas e provedores de serviços estratégicos, um fator crucial ao avaliar com quais fabricantes de TI, provedores de serviços e distribuidores trabalhar em equipe na criação de soluções de tecnologia é a amplitude e a profundidade dos programas de parceria que estas empresas oferecem. Elementos de peso, como incentivos financeiros, assistência de vendas e marketing, treinamento e certificação, suporte técnico e muito mais, podem diferenciar um fornecedor e desempenhar um papel chave para impulsionar o crescimento a longo prazo das parcerias.

No Guia do Programa de Parcerias 2023, os fornecedores foram avaliados com base em requisitos e ofertas do programa, como treinamento e instrução de parcerias, suporte pré- e pós-venda, programas e recursos de marketing, suporte técnico e comunicação.

A ExaGrid oferece muitas inovações em seu Programa de Parcerias de Revenda ExaGrid, incluindo:

-- Nenhum inventário necessário

-- Sem necessidade de marcos ou compromissos

-- Registro de contratos para revendedores que trazem oportunidades à ExaGrid para proteger a margem

-- Programas SPIFF para representantes de vendas de revendedores e arquitetos de soluções

-- Bônus do Meeting Maker para reuniões de prospecção de clientes

-- A ExaGrid vende em cooperação com sua própria força de vendas, incluindo engenheiros de sistemas técnicos de campo

-- A ExaGrid executa todo o suporte ao cliente e os revendedores obtêm todos os futuros pedidos para aparelhos e renovações de manutenção e suporte

"A ExaGrid tem a honra de ser incluída no Guia do Programa de Parcerias 2023 da CRN", disse Bill Andrews, Presidente e Diretor Executivo da ExaGrid. "A ExaGrid passou anos aperfeiçoando sua abordagem de entrada no mercado com revendedores e acreditamos que temos um dos programas de revenda mais sólidos do setor. Além disto, nossas atuais parcerias sabem que o armazenamento de backup em níveis da ExaGrid funciona bem e inclui muitos benefícios exclusivos que melhoram o backup e restauram o desempenho no ambiente de backup de um cliente, oferecem a melhor solução de recuperação de ransomware e fornecem incrível suporte a seus clientes, de modo que recomendam que os clientes usem a ExaGrid com confiança. Estamos na expectativa de aumentar nossas parcerias com os principais revendedores e distribuidores ao redor do mundo em 2023", disse ele.

"No mundo atual, a necessidade de inovação é maior do que nunca", disse Blaine Raddon, Diretor Executivo da The Channel Company. "Provedores de soluções buscam fornecedores que possam acompanhar o desenvolvimento de seus negócios e as crescentes necessidades dos clientes. O Guia do Programa de Parcerias 2023 da CRN oferece informações aprofundadas sobre os pontos fortes de cada programa, ao destacar fornecedores dedicados no apoio à sua comunidade de parcerias e promover mudanças positivas em todo o canal de TI."

O Guia do Programa de Parcerias 2023 será apresentado na edição de abril de 2023 da CRN e online em www.CRN.com/PPG.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas, uma zona de destino de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e uma arquitetura de scale-out. A zona de destino da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo, à medida que os dados aumentam, o que elimina as atualizações caras do "tipo empilhamento" e a obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede, exclusões atrasadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid possui engenheiros de sistemas de vendas físicas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Península Ibérica, Índia, Israel, Japão, México, Nórdicos, Polônia, Arábia Saudita, Cingapura, África do Sul, Coréia do Sul, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com e entre em contato conosco em LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências ExaGrid e saiba por que agora eles gastam muito menos tempo com armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid está orgulhosa de nossa pontuação acima de 81 NPS!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

Sobre a The Channel Company

The Channel Company permite o desempenho inovador do canal de TI com nossa mídia dominante, eventos envolventes, consultoria e instrução especializadas, bem como serviços e plataformas de marketing inovadores. Como catalisador de canais, conectamos e capacitamos fornecedores de tecnologia, provedores de soluções e usuários finais. Respaldada por quase 40 anos de experiência inigualável em canais, utilizamos nosso profundo conhecimento para vislumbrar novas soluções inovadoras frente aos desafios em constante evolução no mercado de tecnologia. www.thechannelcompany.com

Siga The Channel Company:Twitter, LinkedIn e Facebook.

© 2023The Channel Company LLC. CRN é uma marca registrada da The Channel Company, LLC. Todos os direitos reservados.

Contato

Mídia ExaGrid: Mary Domenichelli ExaGrid [email protected]

The Channel Company: Natalie Lewis The Channel Company [email protected]

