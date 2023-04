Comunicado do Business Wire :DentalMonitoring

O DentalMonitoring continua definindo o padrão em soluções ortodônticas impulsionadas por IA, com dois recursos inovadores que permitem aos dentistas visualizar melhor o progresso e os obstáculos durante o tratamento. Uma atualização da plataforma, incluindo a nova linha do tempo do paciente e a barra de progresso, está agora disponível no painel para dentistas a nível mundial.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230404005174/pt/

DentalMonitoring patient card timeline. (Photo: DentalMonitoring)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a nova linha do tempo do paciente e a barra de progresso, os dentistas podem agora otimizar a gestão de pacientes por aparelhos ortodônticos com dois recursos inovadores que fornecem imagens instantâneas do progresso do paciente.

O cartão do paciente exibe uma linha do tempo que rastreia automaticamente o tratamento, a higiene e a conformidade do exame para pacientes, agregada de todos os exames da DentalMonitoring durante todo o tratamento. Os ortodontistas agora podem identificar facilmente tendências e rastrear problemas recorrentes sem tempo adicional de cadeira clínica ou tempo de mesa. Usando a automação personalizada pelo dentista e o poder da IA, isto oferece um maior nível de visibilidade e controle clínico ao tratar pacientes com aparelhos ortodônticos, ao melhorar o progresso e resultados do tratamento.

"A DentalMonitoring foi criada para trazer visibilidade e eficiência clínica a todos os pacientes tratados com aparelhos ortodônticos ou alinhadores durante o tratamento", disse o Diretor Executivo da DentalMonitoring, Philippe Salah. "A nova linha do tempo e a barra de progresso ajudam os dentistas a ver de modo rápido e remoto como o tratamento está avançando e qual curso de ação é necessário para otimizar o resultado de cada caso."

As soluções impulsionadas por IA da DentalMonitoring aproveitam a automação para gerar cuidados mais conectados a todos os pacientes em todas as fases, ao minimizar surpresas clínicas entre as consultas presenciais e otimizar o tempo de cadeira. A empresa foi pioneira em IA em cuidados ortodônticos com a missão de aumentar a qualidade do atendimento e impactar positivamente os resultados, ao elevar o valor por consulta dos dentistas com decisões de tratamento mais proativas baseadas em observações clínicas analisadas remotamente. Usando a IA mais avançada do mercado, o software permite que os dentistas monitorem seus pacientes mais do que nunca, com menos tempo e oferece uma vantagem competitiva na experiência do paciente.

Clínicas interessadas em saber mais devem acessar www.dental-monitoring.com ou visitar o estande da DentalMonitoring na próxima AAO em Chicago, de 21 a 24 de abril.

Sobre a DentalMonitoring - www.dental-monitoring.com

A DentalMonitoring existe para tornar a ortodontia mais inteligente. Impulsionada pela IA mais avançada do setor, a DentalMonitoring desenvolveu soluções abrangentes orientadas por dentistas para ajudar ortodontistas a crescer e otimizar suas clínicas, fornecer atendimento clínico superior e proporcionar uma melhor experiência ao paciente. Desde o compromisso e conversão de pacientes potenciais até o monitoramento remoto de todos os tipos de tratamentos, as plataformas exclusivas da DentalMonitoring oferecem aos ortodontistas um cuidado conectado, mais inteligente e mais sustentável. A DentalMonitoring emprega mais de 400 pessoas em 18 países e 10 escritórios, incluindo Paris, Austin, Londres, Sydney, Hong Kong e Tóquio.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230404005174/pt/

Contato

Anne-Claire Sanz: +33 01 86 95 01 01 Emily de Moraes: +1 737 201 9002

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags