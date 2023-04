Comunicado do Business Wire :CARBIOS

Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB) (Paris:ALCRB), pioneira no desenvolvimento e industrialização de tecnologias biológicas para reinventar o ciclo de vida de plásticos e têxteis, vem se preparando para comercializar sua tecnologia de biorreciclagem de PET a nível mundial. As operações bem-sucedidas em curso em sua unidade de demonstração em Clermont-Ferrand e o estudo avançado de engenharia para sua primeira planta comercial (com entrada em operação prevista para 2025) definem a base de engenharia e as diretrizes operacionais para unidades a serem operadas sob contratos de licença. Desde a promoção da tecnologia com o Resumo de Informações Técnicas até o desenvolvimento de projetos com um Pacote de Projetos de Processos e um Livro de Processos específicos, os futuros licenciados da Carbios irão receber toda a documentação de processos necessária para projetar, adquirir, construir e operar de modo confiável suas plantas de biorreciclagem de PET sob rigorosas normas HSE1 e com alta qualidade dos produtos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230403005704/pt/

Members of the Carbios team with the Technical Information Summary at the industrial demonstration unit based in Clermont-Ferrand, France (Photo: Carbios)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os fabricantes de PET e as empresas químicas são clientes potenciais naturais para uma tecnologia que permite uma verdadeira circularidade para o PET com matéria-prima alternativa aos monômeros derivados do petróleo, sendo totalmente compatível com as plantas de polimerização existentes. Ao agregar valor a todas as fontes possíveis de matéria-prima PET, incluindo embalagens plásticas complexas e resíduos têxteis, a Carbios também visa alcançar outros participantes da cadeia de valor, como empresas de gerenciamento de resíduos e entidades públicas. A tecnologia da Carbios também oferece uma solução aos proprietários de marcas, a fim de satisfazer os crescentes requisitos regulatórios, bem como seus próprios objetivos ambiciosos de sustentabilidade para a inclusão de r-PET em seus produtos e embalagens.

"Como empresa líder na industrialização da tecnologia de biorreciclagem, a Carbios está dedicada a levar sua solução à circularidade de plásticos e têxteis em escala para parcerias em todo o mundo",comentou Stéphane Ferreira, Diretor Comercial da Carbios."Onde há uso de plástico, há necessidade de uma reciclagem ecologicamente responsável. Na Carbios, estamos prontos para implantar nossa tecnologia de biorreciclagem e contribuir de modo concreto para a economia circular do plástico."

O novo marco industrial complementa as cooperações com proprietários de marcas nos dois consórcios da Carbios e a parceria exclusiva a longo prazo com a Novozymes, líder mundial na produção de enzimas, que garante o fornecimento de enzimas à unidade de referência da Carbios e futuras plantas licenciadas.

"Com a documentação de engenharia agora disponível, obtivemos um novo marco industrial dentro do cronograma na implantação de nossa tecnologia de biorreciclagem de PET", disse Lionel Arras, Diretor de Desenvolvimento Industrial da Carbios.

"Reunir esta documentação é uma conquista significativa e agradeço a todas as nossas equipes de engenharia de nossas unidades de demonstração e referência por seu árduo trabalho",acrescentou Frédéric Alarcon, Diretor de Licenciamento da Carbios.

Sobre a Carbios

Fundada em 2011 pela Truffle Capital, a Carbios é uma empresa de química ecológica, que desenvolve processos biológicos e inovadores. Mediante sua abordagem exclusiva de combinar enzimas e plásticos, a Carbios visa satisfazer novas expectativas de consumidores e desafios de uma ampla transição ecológica, ao assumir um grande desafio de nosso tempo: a poluição plástica e têxtil. A Carbios decompõe qualquer tipo de PET (o polímero dominante em garrafas, bandejas, tecidos feitos de poliéster) em seus componentes básicos que podem ser reutilizados para produzir novos plásticos PET com qualidade equivalente aos virgens. Esta inovação do PET, a primeira do gênero no mundo, foi reconhecida recentemente em um artigo científico publicado na capa da prestigiada revista Nature. A Carbios iniciou com sucesso sua planta de demonstração em Clermont-Ferrand em 2021. Agora, deu mais um importante passo para industrializar seu processo com a construção de uma unidade inédita em parceria com a Indorama Ventures.

Em 2017, a Carbios e a L'Oréal fundaram um consórcio para contribuir com a industrialização de sua tecnologia proprietária de reciclagem. Comprometidas em desenvolver soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável, Nestlé Waters, PepsiCo e Suntory Beverage & Food Europa se uniram a este consórcio em abril de 2019. Em 2022, a Carbios assinou um contrato com On, Patagonia, PUMA e Salomon, a fim de desenvolver soluções que promovam a capacidade de reciclagem e circularidade de seus produtos. A PVH Corp. se uniu a este consórcio em janeiro de 2023.

A empresa também desenvolveu uma tecnologia de biodegradação enzimática para plásticos de uso único à base de PLA (um polímero de origem biológica). Esta tecnologia pode criar uma nova geração de plásticos 100% compostáveis em condições domésticas, integrando enzimas no coração do produto plástico.

Para mais informação, acesse www.carbios.com/en / Twitter: Carbios LinkedIn: Carbios Instagram: insidecarbios

A Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) é elegível para o PEA-PME, um programa do governo francês que permite que seus residentes que investem em pequenas e médias empresas se beneficiem de descontos no imposto de renda.

Esta tradução é apenas para fins informativos.

Em caso de discrepância entre as versões em português e inglês deste comunicado à imprensa, a versão em inglês prevalecerá.

1 Saúde, Segurança e Meio Ambiente

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230403005704/pt/

Contato

CARBIOS Melissa Flauraud Assessoria de Imprensa [email protected]

Benjamin Audebert Relações com Investidores [email protected] +33 (0)4 73 86 51 76

Assessoria de Imprensa (Europa) Iconic Marie-Virginie Klein [email protected] +33 (0)1 44 14 99 96

Assessoria de Imprensa (EUA) Rooney Partners Kate L. Barrette [email protected] +1 212 223 0561

Assessoria de Imprensa (Alemanha, Áustria e Suíça) MC Services Anne Hennecke [email protected] +49 (0)211 529 252 22

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags