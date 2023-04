Comunicado do Business Wire :Aleph Farms

A Aleph Farms, a primeira empresa a produzir bifes diretamente de células bovinas não modificadas, anunciou hoje que se juntou ao Pacto Global das Nações Unidas, uma plataforma de liderança voluntária para o desenvolvimento, implementação e divulgação de práticas empresariais responsáveis. Como Participante do Pacto Global da ONU, a Aleph Farms publicará uma Comunicação de Progresso (COP, Communication on Progress) anualmente para demonstrar o compromisso constante da empresa com ações empresariais responsáveis a favor de metas sociais mais amplas. A empresa também engajará com mais de 18 mil signatários ao redor do mundo para compartilhar estratégias relativas a ações empresariais responsáveis.

"Os princípios operacionais da Aleph Farms, incluindo nosso compromisso com emissão líquida zero de carbono, refletem nossa abrangente mentalidade de sustentabilidade e a missão mais ampla de apoiar uma transição justa na agricultura. O Pacto Global das Nações Unidas é uma importante estrutura para elevar as práticas Ambientais, Sociais e de Governança (ESG, Environmental, Social and Governance). Estamos honrados de nos tornarmos Participante integral e ajudar a definir o padrão mundial de sistemas alimentares sustentáveis e responsáveis", afirmou Didier Toubia, CEO e cofundador da Aleph Farms. "Estamos na expectativa de nos reunirmos com as empresas ao redor do mundo para promover nossas metas compartilhadas relacionadas à construção de uma economia global mais estável e inclusiva, onde todas as partes interessadas tenham uma voz, incluindo especialmente aqueles que ficaram de fora da conversa".

Lançado em 2000, o Pacto Global das Nações Unidas é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 15 mil empresas e 3.800 signatários não empresariais em mais de 160 países e mais de 69 redes locais. Além do seu compromisso com Os Dez Princípios, que focam em áreas como direitos humanos, emprego, meio ambiente e anticorrupção, os Participantes do Pacto Global das Nações Unidas também entram em ação para promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Os Dez Princípios são extraídos das Declarações e Convenções de referência da ONU, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, atuando como uma autoridade para negócios responsáveis. Como parte do seu compromisso constante para cumprir com esses princípios, a Aleph Farms enviará uma COP anualmente, com início em 2024, que abordará o compromisso da empresa no que diz respeito a acelerar tópicos de sustentabilidade, esforços realizados para prevenir impactos sociais e ambientais negativos, indicadores de desempenho e resposta, remediação e mecanismos de preparação de relatórios usados para refletir sobre lições aprendidas. Ao fazer isso, a Aleph Farms não apenas apoiará seu compromisso com as pessoas e com o planeta, mas também preparará o terreno para o crescimento a longo prazo.

A Aleph Farms está trabalhando de perto com agências regulatórias ao redor do mundo à medida que se prepara para o lançamento comercial do seu primeiro produto, um bife cultivado de corte fino. A empresa também planeja produzir diferentes tipos de bifes, bem como outros produtos baseados em células animais, como colágeno cultivado, através de recursos proprietários adicionais. De um único óvulo fertilizado, a Aleph Farms consegue produzir milhares de toneladas de carne cultivada, servindo como parte de uma transição inclusiva aos sistemas alimentares seguros e sustentáveis.

Sobre a Aleph Farms

A Aleph Farms cultiva bifes bovinos a partir de células isoladas não modificadas geneticamente e não imortalizadas, de vacas vivas, sem abate do animal e com impacto significativamente reduzido no meio ambiente. A empresa foi cofundada em 2017 por Didier Toubia, The Kitchen Hub do Strauss Group, e Professor Shulamit Levenberg do Technion - Instituto de Tecnologia de Israel. A visão da empresa é garantir nutrição incondicional para qualquer pessoa, a qualquer momento e em qualquer lugar. Para mais informações, siga a Aleph Farms no Instagram, Twitter, Facebook ou LinkedIn, ou acesse www.aleph-farms.com. Acesse o kit de impressa da Aleph Farms aqui.

