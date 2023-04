Chelsea e Liverpool empatam (0-0) em jogo adiado da Premier League

Chelsea e Liverpool empataram em 0 a 0 na partida adiada da 8ª rodada da Premier League disputada nesta terça-feira, na estreia do espanhol Bruno Saltor como técnico dos 'Blues'.

O ponto conquistado não muda em nada a situação de Chelsea e Liverpool, praticamente fora da disputa por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, pelo menos por intermédio do campeonato inglês (os 'Blues' ainda vão disputar as quartas de final da Champions contra o Real Madrid).

O Liverpool é o oitavo colocado com 43 pontos, a sete do G4, enquanto onze pontos separam o Chelsea (39') da Liga dos Campeões.

Num duelo entre as duas grandes decepções desta temporada na Premier League, foram os 'Blues' que começaram dominando e marcando, mas o gol de Reece James foi anulado devido a um impedimento do argentino Enzo Pérez ao recuperar a bola após um escanteio (24').

Aos poucos, os 'Reds' foram tomando conta do jogo e tiveram algumas chances para chegar ao intervalo em vantagem, mas Kepa defendeu espetacularmente um chute de Joe Gomez (45+3') e Wesley Fofana desviou de cabeça um chute muito perigoso de Fabinho (45+4').

O segundo tempo foi uma cópia do primeiro: o Chelsea começou marcando, mas o VAR voltou a anular o gol de Kai Havertz por impedimento do atacante alemão (50') e depois dessa jogada foi a equipe comandada por Jürgen Klopp que voltou a dominar o jogo.

No entanto, foram os donos da casa que tiveram a melhor oportunidade de gol, num chute do português João Félix que passou perto do travessão de Alisson Becker (77').

O mesmo aconteceu em um disparo de Enzo Fernández na última chance da partida (90+5').

Em outros duelos adiados e na luta direta pela permanência, o Leeds foi o grande beneficiado ao vencer um adversário direto, o Nottingham Forest (2-1), enquanto Bournemouth e Leicester se complicaram ao perder por 2 a 0 para Brighton e Aston Villa (2-1), respectivamente.

Com estes resultados, o Leeds sai da zona de rebaixamento e sobe ao 13º lugar com 29 pontos, enquanto Leicester (25 pontos) e Bournemouth (27) estariam rebaixados, com o Nottigham empatado no número de pontos (27).

-- Jogos adiados da Premier League e classificação:

Sétima rodada:

Bournemouth 0

Brighton 2 Ferguson (28), Enciso (90+1)

Leeds United 2 Harrison (20), Sinisterra (45+1)

Nottingham Forest 1 Mangala (12)

Leicester 1 Barnes (36)

Aston Villa 2 Watkins (24), B. Traoré (87)

Oitava rodada:

Chelsea 0

Liverpool 0

- Quarta-feira

Sétima rodada:

(16h00) West Ham - Newcastle

25ª rodada:

(16h00) Manchester United - Brentford

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 72 29 23 3 3 70 27 43

2. Manchester City 64 28 20 4 4 71 26 45

3. Newcastle 50 27 13 11 3 41 19 22

4. Tottenham 50 29 15 5 9 53 41 12

5. Manchester United 50 27 15 5 7 41 37 4

6. Brighton 46 27 13 7 7 51 34 17

7. Aston Villa 44 29 13 5 11 39 40 -1

8. Liverpool 43 28 12 7 9 48 33 15

9. Brentford 43 28 10 13 5 46 37 9

10. Fulham 39 28 11 6 11 39 39 0

11. Chelsea 39 29 10 9 10 29 30 -1

12. Crystal Palace 30 29 7 9 13 24 39 -15

13. Leeds United 29 29 7 8 14 38 49 -11

14. Wolverhampton 28 29 7 7 15 23 42 -19

15. West Ham 27 27 7 6 14 25 34 -9

16. Everton 27 29 6 9 14 23 41 -18

17. Nottingham Forest 27 29 6 9 14 24 52 -28

18. Bournemouth 27 29 7 6 16 27 57 -30

19. Leicester 25 29 7 4 18 40 51 -11

20. Southampton 23 29 6 5 18 23 47 -24

