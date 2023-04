Biden se declara 'orgulhoso' de receber a Finlândia na Otan

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira (4) estar "orgulhoso" em receber na Otan a Finlândia, que acaba de se tornar o 31º membro da aliança militar do Atlântico.

"Tenho orgulho de dar as boas-vindas à Finlândia como 31º aliado da Otan", declarou Biden, em um comunicado.

"Quando (o presidente russo, Vladimir) Putin lançou sua brutal guerra de agressão contra o povo ucraniano, ele pensou que poderia dividir a Europa e a Otan. Ele estava errado. Hoje estamos mais unidos do que nunca", destacou.

Biden prometeu que juntos continuarão "defendendo cada centímetro do território" dos países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

A invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022 perturbou o clima de segurança na Europa. Acabou promovendo uma reorganização das peças no tabuleiro, que levou Finlândia e Suécia a quererem se colocar sob o guarda-chuva protetor da Otan.

Moscou reagiu, considerando que a admissão da Finlândia constituiu um "ataque" à sua segurança e prometeu retaliação.

Biden também afirmou estar "orgulhoso em receber a Suécia na Otan o mais rápido possível". Nesse sentido, encorajou Turquia e Hungria a "concluírem seu processo de adesão sem demora".

As objeções da Turquia e da Hungria atrasaram a adesão de Helsinque por meses e continuam bloqueando a entrada da Suécia.

O presidente americano declarou, ainda, que Finlândia e Suécia são "democracias sólidas, com altas capacidades militares, que partilham os nossos valores e a nossa visão de mundo".

