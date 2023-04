Avalanche no Himalaia indiano deixa ao menos sete mortos

Autoridades da Índia confirmaram nesta terça-feira (04) a morte de ao menos sete pessoas devido a uma avalanche que caiu sob uma rodovia no Himalaia indiano, próximo da fronteira com a China.

A avalanche aconteceu por volta das 05h40 GMT (02h40 no horário de Brasília) desta terça-feira e atingiu uma movimentada rodovia que conecta Gangtok com Nathu La, região turística do estado de Sikkim, nordeste do país, vizinho ao Tibete.

O tenente-coronel Mahendra Rawat, porta-voz do exército, confirmou a morte de pelo menos sete dos 23 turistas que foram resgatados até as 10h30 GMT (07h30 em Brasília). Eles foram transportados para instalações médicas militares nas redondezas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Infelizmente, sete pessoas morreram devido aos ferimentos", acrescentou o tenente-coronel Rawat.

"Teme-se que entre 20 a 30 turistas a caminho de Nathu La, a bordo de cinco ou seis veículos, tenham sido soterrados sob a neve".

Não havia indícios de que estrangeiros estivessem entre as vítimas da avalanche.

As equipes estaduais de gerenciamento de desastres, o exército e a polícia ainda procuravam por desaparecidos, de acordo com o comunicado do exército.

str/gle/lth/cn/pa/mab/mb/ms

Tags