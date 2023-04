AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 5 DE ABRIL DE 2023 ATÉ QUARTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 5 DE ABRIL DE 2023

Mundo

MUNDO - Ramadã - (até 21 de Abril)

MUNDO - Semana Santa - (até 9)

América

LOS ANGELES (Estados Unidos) - O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, se encontra com a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen -

MÉXICO (México) - Encontro virtual de presidentes latino-americanos sobre combate à inflação - 13H00

(+) CARACAS (Venezuela) - Procissão do Nazareno de San Pablo -

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Cozinhas solidárias - onde a comida não sacia apenas a fome - 09H00

BOGOTÁ (Colômbia) - Pacto de cessar-fogo na Colômbia com principais grupos armados - (até 30 de Junho)

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Colômbia: ameaça de erupção do vulcão Nevado del Ruiz - (até 16 de Abril)

Europa

CALININGRADO (Rússia) - O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, visita para discutir a usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia -

VARSÓVIA (Polónia) - Visita do presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky -

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de ministros da Otan -

FRANÇA - Governo francês apresenta reforma da aposentadoria - (até 10 de Abril)

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco realiza audiência geral - 05H00

MOSCOU (Rússia) - Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia realiza briefing semanal - 07H00

LONDRES (Reino Unido) - Trabalhadores da segurança do aeroporto Heathrow fazem greve - (até 9 de Abril)

(+) MOSCOU (Rússia) - Presidente Vladimir Putin preside reunião do Conselho de Segurança -

Ásia-Pacífico

Hunan (China) - Ex-presidente de Taiwan Ma Ying-jeou visitará a China - (até 7 de Abril)

África

KINSHASA (RD Congo) - Sentença do julgamento de suspeitos do assassinato do embaixador italiano Luca Attanasio em 2021 - 06H00

NAIRÓBI (Quênia) - Audiência de policiais acusados de assassinato de um bebê durante a repressão pós-eleitoral de 2017 -

Esportes

(*) LISBOA (Portugal) - Futebol: Congresso da UEFA - 06H00

MIAMI (Estados Unidos) - Futebol: Liga das Nações da Concacaf(2022-2023) - (até 18 de Junho)

QUINTA-FEIRA, 6 DE ABRIL DE 2023

Europa

MOSCOU (Rússia) - Putin e Lukashenko presidem negociações sobre aliança entre Rússia e Belarus -

(+) HAIA (Países Baixos) - CIJ dá veredicto sobre objeções venezuelanas no caso da fronteira com a Guiana - 11H00

(+) ROMA (Itália) - Papa Francisco lava pés de apreendidos em centro de socioeducação - 12H00

Esportes

(*) LONDRES (Reino Unido) - Futebol: "Finalíssima" Feminina, Inglaterra x Brasil - 16H45

SEXTA-FEIRA, 7 DE ABRIL DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Saúde -

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 10H30

Europa

PARIS (França) - Exposição sobre o faraó egípcio Ramsés II inclui seu sarcófago -

LONDRES (Reino Unido) - Artista chinês Ai Weiwei inaugura exposição 'Making Sense' no Design Museum -

DOMINGO, 9 DE ABRIL DE 2023

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco conduz a missa do Domingo de Páscoa na praça de São Pedro e a bênção Urbi et Orbi - 06H00

Oriente Médio e África do Norte

BAGDÁ (Iraque) - 20º aniversário da queda do regime de Saddam Hussein -

Esportes

LIVERPOOL (Reino Unido) - Futebol: Premier League - dia 30: Liverpool x Arsenal - 13H30

SEGUNDA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2023

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Audiência em processo por difamação contra o ex-presidente Donald Trump movido pela jornalista E. Jean Carroll, que o acusou de estuprá-la na década de 1990 -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial - (até 16)

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Tory Lanez é condenada após veredicto de culpado por tiroteio de Megan Thee Stallion em 2020 -

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Conselho de Segurança da ONU discute regras para exportação de armas - 12H00

Europa

BELFAST (Reino Unido) - 25º aniversário da assinatura do 'Acordo da Sexta-Feira Santa' -

KAZAN (Rússia) - Veredicto no julgamento de Ilnaz Galyaviev, acusado de assassinato por tiroteio em escola em 2021 -

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco conduz oração do Regina Coeli - 08H00

África

(+) JOANESBURGO (África do Sul) - 30º aniversário do assassinato do líder anti-apartheid Chris Hani -

TERÇA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2023

Europa

(+) ISTAMBUL (Turquia) - Partido apoiado pelos curdos apresenta defesa em tribunal contra proibição política -

(+) BERNA (Suíça) - Parlamento realiza sessão extraordinária sobre aquisição do Credit Suisse pelo UBS - (até 13)

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva - (até 14)

