Wall Street fecha com resultados divergentes com alta do petróleo

Wall Street fechou com resultados divergentes nesta segunda-feira (3), atenta com uma alta do preço do petróleo que, de qualquer modo, não semeou pânico no mercado.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,98% e o S&P 500 subiu 0,37%, enquanto o tecnológico Nasdaq teve queda de 0,27%.

Os preços do petróleo dispararam nesta segunda-feira após o anúncio surpresa, neste fim de semana por membros da Opep+, de um corte drástico na produção desde maio, para elevar o barril de petróleo bruto.

Oito dos 23 membros da aliança Opep+, que reúne a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e outros 10 parceiros, decidiram reduzir seus volumes de extração em 1,16 milhão de barris por dia, a começar pela Arábia Saudita.

