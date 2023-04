Valladolid e Espanyol demitem seus treinadores

O Valladolid anunciou na segunda-feira a demissão do técnico José Rojo 'Pacheta', enquanto no Espanyol o treinador Diego Martínez também não continuará à frente do clube 'perico', devido à má fase da equipe.

"O RCD Espanyol decidiu encerrar o ciclo de Diego Martínez como técnico principal", informou o clube em um comunicado.

"Os resultados esportivos levam a nossa entidade a tomar esta decisão com o único e claro objetivo de conseguir a continuidade na categoria principal", acrescentou o Espanyol.

O clube catalão ocupa a 17ª posição do campeonato espanhol, empatado em 27 pontos com o Almería, que abre a zona de rebaixamento para a Segunda Divisão.

Diego Martínez, que havia chegado ao Espanyol em maio de 2022 após a saída de Vicente Moreno, deixa o cargo após somar quatro derrotas consecutivas na LaLiga.

Apenas uma posição acima do Espanyol está o Valladolid (16º), um ponto acima da zona de rebaixamento, que também anunciou a demissão de Pacheta nesta segunda-feira.

"José Rojo 'Pacheta' não vai continuar no comando do Real Valladolid", disse o clube presidido por Ronaldo Fenômeno em um comunicado.

O Valladolid reconheceu o trabalho de Pacheta, mas "com o único objetivo de conseguir a permanência na primeira divisão no final desta temporada, optou por seguir em outra direção".

A dura derrota por 6 a 0 para o Real Madrid no domingo pela LaLiga foi a gota d'água para Pacheta, que havia chegado ao clube em junho de 2021 com o Valladolid na segunda divisão.

Pacheta promoveu o time à elite, mas nesta temporada os maus resultados com quatro derrotas e um empate nas últimas seis partidas precipitaram sua saída.

