Tottenham cede empate no fim contra Everton (1-1) mas tira United do G4 da Premier League

Em seu primeiro jogo sem o técnico Antonio Conte, o Tottenham somou um ponto na visita ao Everton (15º) o que lhe permite entrar no 'G4' ao tomar o quarto lugar do Manchester United, que, no entanto, disputou dois jogos a menos.

O capitão Harry Kane, de pênalti, colocou os Spurs na frente no segundo tempo (68'), mas Michael Keane, com um chute espetacular, empatou nos últimos instantes, dando um prêmio merecido aos 'Toffees' (90').

Com esse resultado, o Tottenham é quarto colocado, mas deixa dois pontos valiosos na corrida pela classificação para a próxima Liga dos Campeões: descartando os dois primeiros colocados, Arsenal e Manchester City, disparados no topo da tabela, Newcastle, Tottenham e United estão empatados com 50 pontos, embora os Spurs tenham dois jogos a mais que seus dois concorrentes.

--- Resultados da 29ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sábado:

Manchester City - Liverpool 4 - 1

Crystal Palace - Leicester 2 - 1

Nottingham - Wolverhampton 1 - 1

AFC Bournemouth - Fulham 2 - 1

Brighton - Brentford 3 - 3

Arsenal - Leeds 4 - 1

Chelsea - Aston Villa 0 - 2

- Domingo:

West Ham - Southampton 1 - 0

Newcastle - Manchester United 2 - 0

- Segunda-feira:

Everton - Tottenham 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 72 29 23 3 3 70 27 43

2. Manchester City 64 28 20 4 4 71 26 45

3. Newcastle 50 27 13 11 3 41 19 22

4. Tottenham 50 29 15 5 9 53 41 12

5. Manchester United 50 27 15 5 7 41 37 4

6. Brighton 43 26 12 7 7 49 34 15

7. Brentford 43 28 10 13 5 46 37 9

8. Liverpool 42 27 12 6 9 48 33 15

9. Aston Villa 41 28 12 5 11 37 39 -2

10. Fulham 39 28 11 6 11 39 39 0

11. Chelsea 38 28 10 8 10 29 30 -1

12. Crystal Palace 30 29 7 9 13 24 39 -15

13. Wolverhampton 28 29 7 7 15 23 42 -19

14. West Ham 27 27 7 6 14 25 34 -9

15. Everton 27 29 6 9 14 23 41 -18

16. Nottingham 27 28 6 9 13 23 50 -27

17. AFC Bournemouth 27 28 7 6 15 27 55 -28

18. Leeds 26 28 6 8 14 36 48 -12

19. Leicester 25 28 7 4 17 39 49 -10

20. Southampton 23 29 6 5 18 23 47 -24

