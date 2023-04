Terremoto de magnitude 6,1 é registrado na ilha de Sumatra, Indonésia

Um terremoto de magnitude 6,1 foi registrado nesta segunda-feira (3) na ilha de Sumatra, na Indonésia, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O epicentro do terremoto foi a sudoeste da cidade de Padangsidempuan, no norte de Sumatra, a uma profundidade de 84 km, disse o USGS, acrescentando que, até o momento, nenhum alerta de tsunami foi emitido.

A agência de sismologia do país pediu às pessoas que vivem perto do epicentro que se preparem para eventuais tremores secundários.

Os principais meios de comunicação indonésios não relataram nenhum dano por enquanto.

"O tremor foi muito forte e longo. Não foi como de costume. Desta vez, nossa casa tremeu fortemente", relatou Dody, morador de North Tapanuli, no norte de Sumatra, que, como muitos indonésios, tem apenas um nome.

A Indonésia conhece atividades sísmica e vulcânica frequentes, devido à sua posição no "Anel de Fogo" do Pacífico, onde as placas tectônicas entram em colisão.

Em 21 de novembro, um terremoto de magnitude 5,6 atingiu a província de Java Ocidental, na ilha principal de Java, matando 602 pessoas.

