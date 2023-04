Stuttgart, lanterna da Bundesliga, demite técnico Bruno Labbadia

O Stuttgart, atual lanterna do campeonato alemão, anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Bruno Labbadia, apenas quatro meses após sua chegada ao cargo.

O treinador, de 57 anos, foi substituído "com efeito imediato" por Sebastian Hoeness, de 40 anos, que assinou contrato até o dia 30 de junho de 2025, informou a entidade em um comunicado.

Labbadia, que já havia comandado o Stuttgart entre 2010 e 2013, foi contratado em dezembro passado e desde então dirigiu a equipe em onze jogos, com um retrospecto de apenas uma vitória e sete derrotas, a última no último sábado, diante do Union Berlin (3 a 0) o que levou o clube a ocupar o último lugar da tabela.

Sebastian Hoeness, ex-jogador do Hertha Berlim e do Hoffenheim, entre outros, tem um sobrenome ilustre no futebol alemão. Ele é sobrinho de Uli Hoeness, ex-jogador da seleção alemã na década de 1970 e ex-presidente do Bayern de Munique.

Em maio passado, Hoeness foi demitido do cargo de técnico do Hoffenheim após um final de temporada desastroso que custou ao clube uma vaga nas competições europeias.

