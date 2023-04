Rússia se defende de críticas por presidir Conselho de Segurança

A Rússia se defendeu nesta segunda-feira (3) de uma avalanche de críticas motivadas por sua posição de presidente do Conselho de Segurança da ONU no mês de abril, afirmando que não irá abusar da mesma.

"A Rússia não abusa das prerrogativas da presidência. De um lado está a posição nacional. Do outro, o papel da presidência do Conselho", afirmou o embaixador russo Vassili Nebenzia durante uma entrevista coletiva que marca o início da presidência mensal do Conselho.

A Rússia assumiu ontem a presidência rotativa do Conselho de Segurança, que cabe a cada mês a um país, tanto membro permanente quanto não permanente, seguindo a ordem alfabética. Esta situação provocou críticas da Ucrânia e de seus aliados.

A Ucrânia e países ocidentais denunciam há meses o que chamam de "propaganda" russa sobre a Ucrânia. Nebenzia, por sua vez, acusou os aliados de Kiev de "divulgarem desinformação", principalmente sobre "a situação de menores ucranianos supostamente sequestrados na Ucrânia e levados à força para a Rússia".

O Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu uma ordem de prisão contra Vladimir Putin por crimes de guerra, por "deportação ilegal" de menores ucranianos durante a invasão russa, uma decisão "estúpida e ilegítima", segundo o embaixador russo, que organiza para amanhã uma reunião informal na ONU sobre este assunto.

A presidência do Conselho de Segurança tem algumas prerrogativas em matéria de agenda, mas, por sua qualidade de membro permanente, a Rússia já conta com a faculdade de convocar reuniões de emergência.

O país que ocupa a presidência também costuma organizar duas ou três reuniões específicas sobre um tema de sua escolha. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, irá presidir um encontro sobre "a defesa dos princípios da carta da ONU", no próximo dia 24.

"A Rússia não está em posição de falar sobre direito internacional ou valores da ONU", reagiu nesta segunda-feira o vice-embaixador britânico James Kariuki, referindo-se a esta reunião.

