Rússia ataca com drones porto ucraniano de Odessa (autoridades)

A Rússia lançou um ataque com drones contra o porto estratégico de Odessa, no sul de Ucrânia, afirmaram, na madrugada desta terça-feira (4, noite de segunda em Brasília), as autoridades locais, acrescentando que a ação havia causado "danos".

"O inimigo acaba de atingir Odessa e o distrito de Odessa com veículos aéreos não tripulados de ataque", disseram as autoridades locais em comunicado publicado no Facebook. "Há danos", acrescentaram, sem oferecer mais detalhes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur-as/mtp/dbh/dga/rpr/mvv

Tags