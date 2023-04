Rússia anuncia detenção de suspeita de participação em atentado que matou blogueiro militar

As autoridades russas anunciaram nesta segunda-feira (3) a detenção de uma mulher suspeita pelo atentado que matou um famoso blogueiro militar e defensor fervoroso da ofensiva contra a Ucrânia.

Os investigadores "detiveram no domingo Daria Trepova, suspeita de envolvimento na explosão no café de São Petersburgo", anunciou o Comitê de Investigativo da Rússia no Telegram.

O blogueiro Maxim Fomin, conhecido pelo pseudônimo Vladlen Tatarsky, morreu no domingo em um atentado com bomba em um café de São Petersburgo, onde discursava em uma conferência de uma organização de apoio à ofensiva russa na Ucrânia, a Cyber Z Front.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O café atacado pertenceu ao fundador do grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, que informou ter disponibilizado o local para a organização.

De acordo com vários meios de comunicação da Rússia, Daria Trepova é suspeita de levar para a conferência uma bomba camuflada em uma estatueta que foi entregue ao blogueiro durante o evento.

O balanço atualizado divulgado pelas autoridades locais afirma que o ataque deixou 32 pessoas feridas, oito delas em estado grave.

A mulher detida tem 26 anos. De acordo com a agência estatal de notícias Tass, a jovem passou 10 dias presa em 2022 por protestar contra a ofensiva russa na Ucrânia.

bur/pz/pc/zm/fp

Tags