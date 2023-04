Roberto Mancini lamenta ampliação da Copa do Mundo para 48 seleções

O técnico da seleção italiana Roberto Mancini lamentou nesta segunda-feira o aumento do número de países participantes na Copa do Mundo, que passará de 32 para 48 em 2026.

"Ainda aumentamos muito o número de jogos, quando penso que temos de reduzir o número de jogos para dar oportunidade aos jogadores de respirar um pouco", disse Mancini à imprensa italiana, durante um evento de apresentação de um novo patrocínio da Federação Italiana de Futebol (FIGC).

"Caso contrário, você chega a um ponto da temporada em que eles estão muito cansados; você tem que dar uma folga de vez em quando", insistiu.

Com contrato até 2026, o objetivo de Mancini é levar a Itália de volta a um Mundial, depois de a tetracampeã mundial ter ficado de fora das duas últimas edições, Rússia-2018 e Catar-2022.

A Fifa anunciou em março o formato da próxima Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá e que terá pela primeira vez 48 seleções, com uma fórmula de torneio que aumentará o número de jogos de 64 no Catar para 104. Os semifinalistas farão um total de oito partidas, uma a mais do que até agora.

