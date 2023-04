River Plate enfrenta The Strongest na altitude de La Paz pela Libertadores

O River Plate da Argentina viaja a La Paz nesta terça-feira para enfrentar o The Strongest pela Copa Libertadores, com os bolivianos apostando na altitude como uma aliada, pelo Grupo D do Fluminense e do peruano Sporting Cristal.

O jogo da primeira rodada da fase de grupos do torneio continental está marcado para as 18h00 locais (19h00 de Brasília), no estádio Hernando Siles, e será apitada pelo árbitro venezuelano Jesús Valenzuela.

Os 'millonarios' chegam a La Paz, na altitude de 3.600 metros, com as credenciais de liderar o campeonato argentino e vindos da recente vitória por 1 a 0 sobre o Unión, pela nona rodada da Liga Argentino.

Mas o time vê o estádio boliviano como um obstáculo, já que não conquista uma vitória nele há 53 anos. A última vez foi por 2 a 0 contra o Universitario de La Paz em 1970.

À tradicional hierarquia de seus jogadores, o time da faixa vermelha terá que somar a velocidade mental que lhe permita administrar o tempo para não se desgastar rapidamente a 3.600 metros de altitude em La Paz.

Martín Demichelis, técnico do River Plate, garantiu que a parte física terá um papel especial em La Paz, "mas às vezes não só aquele que costuma ser melhor do ponto de vista físico é o mais apto a jogar, mas também aquele que se recupera mais rápido".

"Vamos em busca do resultado", disse o treinador.

Os 'millonarios' passarão a noite em Santa Cruz (leste, a apenas 420 metros de altura) na noite desta segunda-feira para viajar a La Paz ao meio-dia de terça-feira, poucas horas antes do jogo.

O The Strongest baseia sua força no fato de ser a base da seleção boliviana que recentemente derrotou a Arábia Saudita por 2 a 1 em um amistoso.

Os bolivianos também olham para a altura como aliada e tentarão sufocar o adversário desde o início.

O The Strongest aposta na velocidade do meia-atacante Jaime Arrascaita e na experiência de seus dois atacantes, o argentino Enrique Triverio e o uruguaio Adrián 'Junior' Arias.

"É algo positivo estrear em casa, temos que aproveitar isso e tentar somar os três pontos. É uma motivação jogarmos contra uma grande equipe como o River", disse Enrique Triverio, enquanto Arias pediu para entrarem em campo "muito focados" para não ser surpreendidos.

No entanto, contra o elenco 'aurinegro' pode pesar o fato de não ter ritmo de competição suficiente.

Apesar de continuar treinando, a liga boliviana entrou em uma pausa de três semanas para permitir que a seleção da Bolívia se prepare para as duas partidas marcadas para as Datas Fifa.

A partida será disputada com o estádio lotado de torcedores que já correram para garantir seus ingressos com a expectativa de encarar um dos grandes da Argentina.

Possíveis escalações:

The Strongest: Guillermo Viscarra - Saúl Torres, Adrián Jusino, Gonzalo Castillo, Carlos Roca - Alvaro Quiroga, Luciano Ursino, Jaime Arrascaita, Jeyson Chura - Gabriel Arias e Enrique Triverio. Técnico: Ismael Rescalvo.

River Plate: Franco Armani - Milton Casco, Leandro González, Paulo Díaz, Enzo Díaz - Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás De la Cruz, José Antonio Paradela, Ignacio Fernández - Lucas Beltrán. Técnico: Martín Demichelis.

