Nos EUA, Biden promove agenda econômica de energia limpa de olho em reeleição

Como parte de seu esforço para destacar sua agenda de investimento frente à esperada campanha de reeleição, o presidente dos EUA, Joe Biden, vai visitar uma indústria de tecnologia de energia limpa em Minneapolis nesta segunda-feira, 3. Biden planeja ressaltar o crescimento do emprego e os investimentos enquanto promove a energia e a manufatura limpas em todo o país, durante sua visita à fabricante de motores Cummins. A empresa pretende anunciar em conjunto com o presidente democrata que está investindo mais de US$ 1 bilhão para atualizar suas instalações em Indiana, Carolina do Norte e Nova York a fim de que produzam motores de baixo a zero carbono.

Fonte: Associated Press.

