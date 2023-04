Ministro provincial argentino é agredido em protesto de motoristas de ônibus

O ministro da Segurança da província de Buenos Aires, Sergio Berni, foi agredido a socos, chutes e pedradas por um grupo de motoristas de ônibus enfurecidos pela morte de um de seus colegas em um assalto na madrugada desta segunda-feira (3).

O ataque contra Berni, que estava acompanhado por poucos seguranças, aconteceu quando ele chegou ao local onde os motoristas protestavam contra a insegurança na região de La Matanza, na periferia oeste de Buenos Aires.

Assim que chegou, o ministro provincial foi recebido com insultos e pedradas. Ele caiu no chão em um determinado momento e recebeu chutes, sem que as pessoas que o acompanhavam pudessem impedir a agressão. O incidente foi transmitido ao vivo durante quase meia hora por emissoras locais de televisão.

Com o rosto ensanguentado e protegido apenas com um capacete de ciclista, o ministro provincial foi retirado do local pela polícia, que posteriormente o levou para um hospital.

Os médicos relataram que Berni sofreu fraturas no crânio e no osso malar, além de afundamento da órbita ocular, segundo ele mesmo detalhou aos jornalistas na frente do hospital.

Os manifestantes protestavam pela morte de Daniel Barrientos, de 65 anos, que faleceu ao levar um tiro depois que dois assaltantes entraram no ônibus que ele dirigia e no qual também viajava um agente de polícia, com quem os bandidos entraram em confronto.

"Já capturamos o autor [do crime]. Estamos trabalhando nisso. São dois os detidos, estão fazendo o teste de resíduo de disparo. A única maneira de garantir a segurança dos motoristas é trabalhando", disse Berni aos manifestantes quando começou a ser insultado.

Os motoristas realizam hoje uma greve de protesto nas principais linhas de ônibus que fazem o trajeto entre La Matanza e Buenos Aires.

Berni, um ex-militar de 61 anos, insistiu em pedir hoje ao governo de Alberto Fernández o envio de forças federais da gendarmaria para garantir a segurança na província.

"Estamos fazendo um esforço imenso com recursos humanos escassos, por isso pedimos desesperadamente, desde 2019, a presença da gendarmaria na província de Buenos Aires", declarou.

A província de Buenos Aires é a mais populosa da Argentina, com 17,5 milhões dos 45 milhões de habitantes do país, de acordo com o último censo. Em La Matanza vivem 1,8 milhão de pessoas.

