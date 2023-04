Kremlin afirma que corte na produção de petróleo é do 'interesse' do mercado

Os cortes na produção de petróleo anunciados por Rússia, Arábia Saudita e outros países importantes do setor estão de acordo com o "interesse" do mercado global, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

"É do interesse do mercado global de energia que os preços permaneçam em um bom nível", disse Peskov à imprensa.

"Se os outros países estão felizes ou não, não é problema deles", acrescentou.

A Rússia anunciou no domingo a prorrogação do corte na produção de petróleo em 500.000 barris diários até o fim do ano, uma medida que vários analistas interpretaram como uma forma de elevar os preços e lutar contra as sanções internacionais.

O anúncio feito pela Rússia e outros países importantes do mercado de petróleo, incluindo a Arábia Saudita, de reduzir o bombeamento em quase um milhão de barris por dia de maio até o final do ano elevou as cotações do petróleo nesta segunda-feira.

