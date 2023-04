Juventus e Inter duelam por vaga na final da Copa da Itália

A Juventus, em meio a uma dramática luta na Serie A para obter uma vaga na próxima Liga dos Campeões após ser sancionada, e a Inter de Milão, que na próxima semana disputa as quartas de final da Champions contra o Benfica, farão nesta terça-feira o jogo de ida das semifinais da Copa da Itália.

O 'derby da Itália', como é conhecido o confronto entre as duas equipes, será uma repetição da última final do torneio, em que a Inter venceu (4-2 após prorrogação) a Juventus, que havia conquistado o troféu em 2021.

Os 'nerazzurri' chegam a Turim depois de terem perdido os últimos três jogos da Serie A, incluindo um contra a 'Juve', por 1 a 0, em 19 de março.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O seu técnico Simone Inzaghi precisa encontrar uma forma de impulsionar um time que está vivo na Europa mas com uma campanha irregular no campeonato italiano (é quarto apesar de acumular dez derrotas em 28 jogos).

A Juventus, sétima colocada, parece alheia aos seus problemas extra-esportivos - foi sancionada com 15 pontos na tabela por fraude contabilística relacionada com as suas transferências - e acumula oito vitórias em nove jogos, encurtando a distância rumo à 'zona da Champions' que a Inter abre.

Quem vencer este duelo, cuja partida de volta será disputada no dia 26 de abril, fará a final no dia 24 de maio contra o vencedor do surpreendente confronto Cremonese-Fiorentina.

Lanterna na Serie A, o Cremonese pode salvar sua temporada em grande estilo na Copa da itália, torneio em que já eliminou o Napoli (2-2 na prorrogação, 5-4 nos pênaltis) e a Roma (2-1).

A Fiorentina, com oito vitórias consecutivas contando todas as competições, vai lutar para levar para sua sala de troféus a sétima Copa da Itália, mais de duas décadas depois de ter conquistado sua última (2001).

--- Programação dos jogos de ida das semifinais da Copa da Itália:

- Terça-feira

(16h00) Juventus - Inter de Milão

- Quarta-feira

(16h00) Cremonese - Fiorentina

bds/gk/pm/aam

Tags