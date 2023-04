Julgamento de ex-presidente do Kosovo por crimes de guerra começa em Haia

O julgamento do ex-presidente kosovar Hashim Thaçi, acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos durante a guerra de independência (1998-1999) contra as forças sérvias, começa nesta segunda-feira (3) em um tribunal especial de Haia.

Thaçi, 54 anos, um ex-guerrilheiro do Exército de Libertação do Kosovo (ELK), se declarou inocente em novembro de 2020 durante sua primeira audiência no Tribunal Especial para o Kosovo (KSC).

Hashim Thaçi, que assumiu a presidência do país em 2016, renunciou depois de ser acusado pelo KSC ao lado de outros três suspeitos, que também são julgados pelo KSC.

Os quatro são suspeitos de responsabilidade em quase 100 assassinatos, desaparecimentos forçados, perseguições e torturas, supostamente cometidos entre março de 1998 e setembro de 1999.

O julgamento "oferece às vítimas a oportunidade, depois de tantos anos, de saber o que aconteceu", destacou Hugh Williamson, diretor para Europa e Ásia Central da Human Rights Watch.

Thaçi, uma figura central da vida política do Kosovo durante duas décadas, defendeu sua inocência e acusa a justiça internacional de "reescrever a história". Porém, ele prometeu "colaborar estreitamente com a justiça".

A guerra do Kosovo, entre as forças sérvias e as forças pró-independência albanesa-kosovares, deixou 13.000 mortos, a maioria albaneses. O conflito acabou quando uma campanha ocidental de ataques aéreos em 1999 forçou a retirada das tropas sérvias.

