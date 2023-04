Forças israelenses matam dois palestinos em operação na Cisjordânia

As forças israelenses mataram dois palestinos nesta segunda-feira durante uma operação no norte da Cisjordânia ocupada, anunciou o ministério da Saúde palestino.

Um comunicado divulgado pela pasta cita "dois mártires", mortos por tiros da "ocupação" (Israel) em Nablus, sem identificar as vítimas.

O exército israelense anunciou uma operação "antiterrorista" em Nablus, durante a qual foram detidas duas pessoas suspeitas de ajudar o autor de um ataque em março.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine