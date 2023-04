Fifa retira do Peru organização do Mundial Sub-17 de 2023

A Fifa anunciou nesta segunda-feira em um comunicado que está retirando a organização do Mundial Sub-17 do Peru "devido à incapacidade do país de cumprir seus compromissos e terminar as infra-estruturas necessárias para a realização do torneio", que manterá suas datas e será realizada em local a ser anunciado posteriormente.

"Após extensas discussões com a Federação Peruana de Futebol (FPF), a Fifa decidiu retirar os direitos de organização do Mundial Sub-17 do país andino", anunciou a entidade que rege o futebol mundial.

"A decisão é tomada depois que ficou clara a incapacidade do país de cumprir seus compromissos e concluir a infraestrutura necessária para a realização do torneio", justificou a Fifa, que agradeceu à FPF "pelo seu esforço" e "não descarta a organização de um torneio no Peru no futuro"

A entidade especificou que, apesar da "boa colaboração" entre ambas as partes, "foi decidido que não há tempo suficiente para garantir o investimento e concluir o trabalho com o governo peruano antes do início da competição".

A Fifa confirmou que "a competição continuará a ser disputada de 10 de novembro a 2 de dezembro" e que um novo anfitrião será nomeado "mais adiante".

Na quarta-feira da semana passada, a Fifa já havia anunciado que estava retirando a organização do Mundial Sub-20 da Indonésia devido à oposição do governador da região de Bali à presença de Israel no torneio marcado para 20 de maio a 11 de junho. e que já causou o cancelamento do sorteio do torneio.

