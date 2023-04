Comunicado do Business Wire :Wyss Center

O comitê executivo do Wyss Center for Bio and Neuroengineering, centro de pesquisas sem fins lucrativos, tem o prazer de anunciar o Prof. Erwin Böttinger, doutor em medicina, como seu novo CEO.

Prof. Dr. med. Erwin Böttinger, Chief Executive Officer of the Wyss Center for Bio and Neuroengineering. Credit: Wyss Center

A nomeação segue um compromisso de financiamento de CHF 120 milhões da Wyss Foundation para fortalecer ainda mais a missão do centro de acelerar as terapias inovadoras na clínica a fim de transformar as vidas das pessoas com transtornos cerebrais.

Segundo o Professor Steven E. Hyman, médico e diretor do Centro de Pesquisa Psiquiátrica Stanley do Broad Institute e copresidente do comitê executivo do Wyss Center, "Erwin é pioneiro em pesquisas em ciências biológicas, visionário e um líder experiente no que diz respeito a traduzir tecnologias promissoras para melhorar o cuidado com o paciente. Desde sua fundação, o Wyss Center vem desenvolvendo sistemas sólidos para avançar as tecnologias essenciais para a prática clínica. A nomeação de Erwin acelerará esses esforços translacionais, assim, estou na expectativa de ver novos diagnósticos e terapias que transformarão muitas vidas nos próximos anos."

O Prof. Erwin Böttinger afirmou: "Estou orgulhoso e me sinto privilegiado de liderar o Wyss Center e focar em realmente fazer a diferença nas vidas das pessoas com transtornos neurológicos e de saúde mental.

Temos um plano ousado para inovar e acelerar as tecnologias transformacionais em inteligência artificial, bioengenharia e neuroengenharia para restaurar as funções neurais essenciais ou os circuitos neurais anormais em pessoas com transtornos cerebrais devastadores. Junto com nossos parceiros da École Polytechnique Fédérale de Lausanne, da Universidade de Genebra e do Hospital da Universidade de Genebra, o Wyss Center está pronto para catalisar a concentração única de pesquisas em saúde cerebral de categoria mundial no Campus Biotech para impulsionar grandes avanços clínicos."

O Campus Biotech é um centro de excelência em neurociência e inovação em Genebra, Suíça, que fornece um ambiente colaborativo em instalações avançadas de pesquisa, bem como um espaço para startups e parcerias industriais.

O Prof. Böttinger tem um histórico de longa data em medicina personalizada, com ênfase em tecnologias genômicas e digitais. Antes de se juntar ao Wyss Center, ele foi fundamental na construção do Instituto de Medicina Personalizada Charles Bronfman e do Instituto de Saúde Digital Hasso Plattner no hospital Mount Sinai, Escola de Medicina Icahn no hospital Mount Sinai na cidade de Nova York, ambos com um forte foco translacional. Ele também atuou como diretor fundador do Centro de Saúde Digital no Instituto de Engenharia Digital Hasso Plattner e da Universidade Potsdam, e como CEO do Instituto de Saúde de Berlim, Alemanha.

O Prof. Böttinger substitui a Dra. Mary Tolikas, que deixou o cargo de CEO em 2022.

Sobre o Wyss Center for Bio and Neuroengineering

O Wyss Center é uma organização de pesquisa independente e sem fins lucrativos que acelera terapias inovadoras para transformar as vidas das pessoas com transtornos cerebrais.

O centro busca tecnologias transformacionais em inteligência artificial, bioengenharia e neuroengenharia para restaurar as funções neurais essenciais e fornecer terapia de precisão para pessoas com transtornos neurológicos e de saúde mental debilitadores.

Localizado no Campus Biotech em Genebra, Suíça, o Wyss Center tem parceiras com faculdades, médicos e a indústria, na Suíça e internacionalmente, para impulsionar inovação e maximizar o impacto clínico.

O Wyss Center foi fundado por meio de uma doação generosa do empreendedor e filantropo suíço Hansjörg Wyss em 2014. Outros recursos de agências de financiamento e de outras fontes ajudam o Wyss Center a alcançar sua missão.

Contato

Contato para a mídia do Wyss Center

Jo Bowler, gerente de comunicações +41 (0) 58 201 03 09 [email protected]

