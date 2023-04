Comunicado do Business Wire :Techstars

A Techstars, um dos maiores investidores de incubadora do mundo, divulgou hoje os resultados de sua pesquisa inaugural sobre o estado da inovação no ecossistema internacional de startups em estágio inicial. Com o título "Pesquisa sobre Estado da Inovação Techstars 2023", o relatório apresenta percepções baseadas em respostas da pesquisa de mais de 1.600 empreendedores atuais, anteriores e aspirantes, bem como investidores de capital de risco sobre como veem a inovação em seu próprio país e ao redor do mundo.

A pesquisa revelou que enquanto os empreendedores1 e capitalistas de risco pesquisados ainda veem o Vale do Silício como o centro mundial mais inovador da atualidade, é esperado que sua influência tenha um declínio nos próximos cinco anos. Solicitados a selecionar até cinco centros, cerca de dois terços (63%) dos entrevistados identificaram o Vale do Silício como o centro mais inovador na atualidade. Contudo, quando questionados sobre quais centros serão os mais inovadores daqui a cinco anos, a participação do Vale do Silício cai a menos da metade (45%).

"Em um contexto de fluxo contínuo de mercado, os resultados de nossa pesquisa refletem a mudança do domínio tradicional dos EUA referente à inovação, rumo a uma era multipolar na qual o empreendedorismo tecnológico floresce a nível mundial, uma tendência destacada pela convicção de nossos entrevistados de que a África irá superar a Europa Ocidental este ano ao produzir mais startups", disse Maëlle Gavet, Diretora Executiva da Techstars. "Com os investidores de hoje podendo obter fluxo de negócios em todo o mundo e empreendedores capazes de obter negócios internacionais de qualquer lugar, não é surpresa para nós que estejamos vendo a potência de um único centro tecnológico, como o Vale do Silício, recuar. Os resultados de nossa pesquisa reafirmam que o talento empreendedor excepcional está prosperando ao redor do mundo e também que a inovação requer o suporte de todo um ecossistema."

As principais descobertas dos resultados da pesquisa incluem:

-- Regiões: A maioria dos empreendedores e capitalistas de risco pesquisados (51%) considera a Ásia-Pacífico (APAC) a região mais inovadora fora dos EUA hoje, sugerindo que a APAC poderia desafiar logo o domínio histórico dos EUA.

-- Setores: Quase metade dos empreendedores e capitalistas de risco que entrevistamos preveem que, daqui a cinco anos, Tecnologia da Saúde (51%) e Sustentabilidade (44%) serão os dois campos mais inovadores, indicando o modo como os fundadores estão cada vez mais buscando muitos dos maiores desafios de nossa era, desde a saúde e longevidade até as mudanças climáticas e resiliência alimentar.

-- Precursores de inovação: A inovação requer um ecossistema. Apenas um quarto (26%) dos entrevistados acredita que capitalistas de risco e investidores protetores serão os maiores impulsionadores da inovação nos próximos cinco anos, sem nenhuma força ou influência exclusiva, como governos ou empresas, ao emergir como fator dominante.

-- Atitudes de fundadores: As empresas permanecem privadas por mais tempo, e nossa pesquisa confirma esta tendência, com mais de um quarto (28%) dos empresários dizendo que sua meta a longo prazo é permanecer privado / independente. Em comparação, apenas 16% estão visando uma IPO e 7% uma aquisição por capital privado.

"Visando o futuro, esperamos que forças concorrentes deem forma ao mercado de inovação nos próximos meses. O colapso do Silicon Valley Bank e as consequências subsequentes tornaram o que já era um ambiente de arrecadação de fundos ainda mais difícil. Incapazes de levantar fundos ou aumentar a dívida de risco, alguns fundadores simplesmente ficarão sem rumo. Entretanto, por outro lado, a onda de demissões em todo o setor de tecnologia irá ajudar a criar um boom na inovação em estágio inicial, à medida que um número significativo de trabalhadores demitidos se tornem empreendedores. Também estamos observando um número crescente de candidatos a nossos programas, enfrentando alguns dos maiores desafios de nossas vidas em áreas como Tecnologia da Saúde, Sustentabilidade e resiliência de suprimento alimentar", acrescentou Gavet.

Para ler mais sobre os resultados da pesquisa, baixe o relatório completo da pesquisa aqui: Pesquisa sobre Estado da Inovação Techstars 2023.

Metodologia

Entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, a Techstars, junto com a Hanover Research, conduziu uma extensa pesquisa com pessoas em todo o ecossistema internacional de tecnologia para avaliar o estado da inovação, desde empreendedores atuais, antigos e aspirantes até investidores de capital de risco, consultores e parcerias comerciais. A análise da pesquisa inclui respostas de um total de 1.607 pessoas após limpeza de dados e controle de qualidade. A pesquisa foi administrada online e os entrevistados foram recrutados através de uma lista de contatos fornecida pela Techstars Central LLC.

