Comunicado do Business Wire :Jetcraft

Jetcraft®, líder global em vendas de aeronaves executivas, aquisições e vendas, adquiriu a Corporate Fleet Services (CFS Jets), uma empresa de aviação executiva proeminente especializada nos mercados de turboélices, jatos leves e médios.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230403005534/pt/

Jetcraft and CFS Jets (Photo: Business Wire)

Peter Antonenko, presidente, Jetcraft, diz: "Por mais de 60 anos, a Jetcraft tem definido o padrão em transações de aeronaves executivas, com foco em jatos supermédios, grandes e de ultra longo alcance. Com a aquisição da CFS Jets, nosso expertise de produto é o mais diverso no setor, ultrapassando todas as outras corretoras e fabricantes, ao mesmo tempo em que traz aos clientes quase um século de experiência, mais de 100 assessores globais dedicados e o maior número de listas de jatos exclusivos."

Agora "distribuída pela Jetcraft", a CFS Jets oferece à base de clientes acesso maior nas categorias de jatos supermédios e grandes. Ambas as empresas seguem suas operações individualmente, cada uma se aproveitando de seus recursos respectivos, incluindo o respaldo dos dados da Jetcraft que lideram o setor para suporte das transações.

David Monacell, sócio, CFS Jets, complementa: "Desde 1984, a CFS Jets provou-se como uma corretora confiável de jatos privados e turboélice. Distribuída pela Jetcraft, agora oferecemos aos nossos clientes acesso à inteligência de mercado mais robusta e à maior variedade de aeronaves do setor."

Antonenko conclui: "Essa aliança estratégica entre a Jetcraft e a CFS Jets representa um marco relevante para ambas as empresas e aos nossos clientes, que podem agora usufruir da experiência combinada de mais de 800 transações somente nos últimos cinco anos. Juntos, estamos ansiosos em atender à crescente demanda global por turboélices e jatos executivos de todos os tamanhos."

FIM

Notas ao editor

Sobre a JetcraftMais do que corretores, a Jetcraft® é uma rede de conselheiros globais que oferecem um alcance internacional inigualável e conhecimento local incomparável. A inteligência líder de mercado, as soluções estratégicas de financiamento e o inventário extenso da empresa oferecem suporte a até mesmo a complexa das transações. Por mais de 60 anos, a Jetcraft liderou a definição de padrões que seguem moldando o setor. Hoje, a equipe de mais de 80 dedicados especialistas em aviação por mais de 25 escritórios realizam vendas globais de aeronaves, aquisições e comércio na velocidade da vida.

Saiba mais acessando: www.jetcraft.com

Sobre a CFS JetsHá quase 40 anos no setor de venda de aeronaves, a CFS Jets é uma das empresas líder nacional de vendas e aquisições de aeronaves privadas. Sediada em Cornelius, Carolina do Norte, a CFS Jets oferece vendas, análise de mercado, consultoria, planejamento de frota, avaliação de listagem, suporte de compras e intermediação de finalização. Informações adicionais sobre serviços gerais, incluindo especificações de listagem de aeronaves individuais, podem ser encontrados no site www.cfsjets.com ou pelo ligando ao número (704)359-0007

Contato

Kate Beveridge na 8020 Communications. E-mail: [email protected] Telefone: +44 (0)1483 447380

