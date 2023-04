Comunicado do Business Wire :Experian

A Experian foi nomeada para a lista das empresas mais inovadoras da América da Fortune, uma classificação de empresas na vanguarda da inovação hoje e no futuro. Este reconhecimento destaca o local de trabalho inovador e inspirador da Experian; tecnologia e soluções de liderança; bem como excelência operacional em fornecer novos produtos e serviços que promovem a equidade e a inclusão, enquanto impulsionam o crescimento.

As classificações das empresas mais inovadoras são compilados pela Fortune e Statista, uma empresa de pesquisa de mercado e dados, tendo por base quatro dimensões de inovação:

-- A cultura de inovação mede até que ponto uma empresa fomenta um espírito de empreendedorismo e criatividade internamente e permite que os trabalhadores implementem novas ideias.

-- A inovação de produtos avalia os produtos e serviços de uma empresa, abrangendo aspectos como atratividade e design até usabilidade e singularidade.

-- A inovação de processos envolve uma análise de todos os processos de uma empresa, desde o abastecimento e produção até o marketing, vendas e suporte.

-- O crescimento da receita calcula a Taxa Composta de Crescimento Anual (CAGR), com base em um período de três anos (2018-2021).

"Estamos muito orgulhosos de nossa cultura direcionada a finalidades, onde todos os nossos funcionários desempenham um papel vital na inovação de novos modos de ajudar outros membros da equipe, atender melhor nossos clientes e desenvolver novas tecnologias que promovam a inclusão e o crescimento financeiro dos consumidores", disse Jennifer Schulz,Diretora Executiva da Experian América do Norte. "Esta homenagem representa uma validação da cultura de inovação que construímos, com retorno proveniente de nossos funcionários, clientes e outros especialistas do setor."

"Nossa classificação reconhece empresas líderes que projetaram e nutriram intencionalmente uma abordagem de inovação que afeta cada parte de seus negócios e, por último, produz crescimento de receita durante um período sustentado, inclusive enfrentando efeitos de uma pandemia mundial", disse o Diretor Executivo da Fortune, Alan Murray.

Este prêmio dá continuidade ao impulso da Experian com prêmios ganhos recentemente, incluindo o BIG Innovation Awards 2023, que reconheceu a empresa por oferecer produtos inovadores, como Experian Go?, e que ajudam os consumidores a prosperar financeiramente. Além disto, a Experian foi classificada no Top 10 do Top 100 do IDC FinTech Rankings 2022, que destaca provedores internacionais de tecnologia financeira, sendo que a Experian Boost foi selecionada pela Fast Company por seus Prêmios de Ideias que Mudam o Mundo em 2022.

Sobre a Experian

A Experian é a empresa líder mundial em serviços de informação global. Durante os grandes momentos da vida, desde comprar uma casa ou um carro, enviar um filho à faculdade, até expandir um negócio ao se conectar com novos clientes, capacitamos os consumidores e nossos clientes a gerenciar seus dados com confiança. Ajudamos as pessoas a assumir o controle financeiro e acessar serviços financeiros, empresas a tomar decisões mais inteligentes e prosperar, credores a emprestar com mais responsabilidade e organizações a evitar fraudes de identidade e crimes.

Temos 21.700 pessoas operando em 30 países e todos os dias investimos em novas tecnologias, pessoas talentosas e inovação para ajudar todos os nossos clientes a maximizar cada oportunidade. Com sede corporativa em Dublin, Irlanda, estamos cotados na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e fazemos parte do Índice FTSE 100.

Saiba mais em www.experianplc.com ou acesse nosso centro de conteúdo internacional em nosso blog de notícias mundial para receber as últimas notícias e informações do Grupo.

Experian e as marcas Experian utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas da Experian e suas afiliadas.Outros nomes de produtos e empresas aqui citados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Contato

Michael Troncale Relações Públicas da Experian +1 714 830 5462 [email protected]

