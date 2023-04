Comunicado do Business Wire :Emergent Cold Latin America

A Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm), fornecedora de serviços de armazenamento refrigerado e logística que mais cresce na América Latina, concluiu hoje a aquisição das instalações do Frigorífico Modelo (Frimosa) no Paraguai, principal operação desta categoria no País. As empresas continuam trabalhando para que a Emergent Cold LataAm adquira as operações da Frimosa em Montevideo, no Uruguai, o que deve acontecer ainda neste ano.

A mais nova estrutura da Emergent Cold LatAm é um armazém moderno com capacidade para 8.400 paletes, localizado em Assunção, capital paraguaia. Esta aquisição inclui um terreno com área para ampliação, possibilidade importante já que a empresa busca ativamente todas as oportunidades de expansão necessárias para atender à forte demandas dos clientes.

Com esta transação, a Emergent Cold LatAm passa a ter operações de armazenamento refrigerado e logística em onze países, incluindo unidades em construção. A empresa continua buscando ativamente oportunidades de investimento atrativas com o objetivo de transformar a cadeia de suprimentos do setor de alimentos na América Latina

"Estamos satisfeitos por concluir esta negociação de sucesso com a Frimosa e expandir nossa rede no Cone Sul", destaca Evandro Calanca, Diretor Executivo da Emergent Cold LatAm. "Também estamos animados com a expectativa de conclusão, em breve, da compra das instalações da Frimosa no Uruguai. Um passo importante para continuarmos a expandir nossos negócios e oferecer soluções logísticas mais abrangentes para nossos clientes",conclui.

A 44 Capital Finanças Corporativas atuou como assessora financeira e a Ferrere Abogados como assessoria jurídica da Emergent Cold LatAm.

Sobre a Emergent Cold LatAm:

A Emergent Cold Latin America (www.emergentcoldlatam.com) está construindo a rede de cadeia de frio da mais alta qualidade para fornecer soluções logísticas de ponta a ponta com controle de temperatura para seus clientes em toda a América Latina. A empresa foi fundada para atender à necessidade do mercado por soluções modernas de cadeia de frio e para atender à crescente demanda de clientes nacionais e globais. A Emergent Cold LatAm opera atualmente 63 instalações de armazenamento a frio, mais de 500 caminhões e cinco instalações em construção para completar um total de 11 países na América Latina.

