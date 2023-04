Comunicado do Business Wire :DigiLens Inc.

A DigiLens Inc., líder mundial em tecnologia de guia de ondas, tem o orgulho de anunciar o lançamento do SRG+, o próximo nível de grades de relevo de superfície (SRG) que avança as atuais grades Bragg de volume (VBG) líderes de setor da DigiLens com melhor eficiência, uniformidade, maior campo de visão e fator de forma compacto, tudo a um preço baixo e com capacidade de produzir em massa com eficiência.

O processo SRG+ é uma extensão da bem estabelecida tecnologia VBG da DigiLens. Isto resulta em uma estrutura SRG sem nível de inclinação residual e no melhor controle da categoria sobre a criação de ângulos de grade, levando à eficiência líder de setor e ao brilho mínimo dos olhos. Isto permite exibições de guia de ondas de mais alto desempenho e mais socialmente aceitáveis a um preço de consumo.

Dr. Bernard Kress, presidente da SPIE, a sociedade internacional de ótica e fotônica, disse: "Nos últimos 50 anos, a lei de Moore impulsionou sucessivas revoluções de tecnologia de fabricação de IC. Nas últimas duas décadas, a litografia nanoImprint (NIL) vem sendo uma excelente ferramenta para replicar a nanoestrutura 3D e ressoou bem com o setor de Wafer Level Optics, ao oferecer novas oportunidades desde Metalenses até grades de guia de ondas AR. A necessidade de caros modelos gravados em 3D tem sido uma limitação para sua adoção na produção de bens de consumo, sobretudo quando o número de guias de ondas AR é baixo. Com o surgimento de novos desafios, como nanoestruturas de alta proporção e alta inclinação sem níveis residuais em grandes áreas, o setor fica com muito poucas opções. Estou animado com os recentes desenvolvimentos SRG+ da DigiLens, que fornecem uma nova tecnologia de replicação de baixo custo e que satisfaz estes requisitos drásticos de nanoestrutura. O campo de guias de ondas AR é a ponta do iceberg, pois estas novas nanoestruturas e modelos de custo relacionados criam novas oportunidades de design e aplicação, desde a biotecnologia até a quântica e mais além."

Os recursos do SRG+ incluem:

-- Delta-n mais elevado: Maior eficiência de difração e resposta angular mais ampla

-- Polarização S&P: Ideal para microLED

-- Sem nível de inclinação: Resposta de ângulo mais amplo com vidro de alto índice

-- Grades altas: Grades de vários mícrons de altura com proporções elevadas > 10:1

-- Maior eficiência: Vida útil da bateria mais longa / com mais brilho

-- Campo de visão mais amplo: Experiência AR aperfeiçoada

-- Peso mais leve: Menos guias de onda

-- Cobertura menor: Mais leve / fácil de estilizar

-- Menor custo: Custo muito menor dos modelos necessários para a fabricação

-- Plástico de alto desempenho: Peso mais leve / com mais segurança

-- Aumento rápido para produção em volume: Processos de fabricação simples e tempo de ciclo rápido para otimização de design e fabricação de guia de onda

Benefícios do SRG+ incluem:

-- 4 vezes a eficiência da guia de ondas SRG padrão por menos da metade do custo

-- Extensão de processo simples para VBG

-- Capacidade de mesclar e combinar estruturas VBG e SRG+ para otimizar a aplicação

-- Métricas de brilho ocular mais baixas

-- Eficiência reflexiva próxima a um preço HOE holográfico

"Com o SRG+, superamos os desafios associados às grades convencionais de relevo de superfície, como as feitas por técnicas NIL, chegando a alturas de estrutura sem precedentes de muitos mícrons e proporções que excedem 10:1, mantendo as metodologias de fabricação de baixo custo que sustentam a tecnologia da DigiLens", disse Alastair Grant, vice-presidente sênior de engenharia ótica da DigiLens Inc.

"Possuir uma alta proporção e nenhum nível de polarização permite reduzir a luz difusa e maior eficiência, o que pode levar a um melhor desempenho das peças oculares da guia de luz que melhoram a instrução visual e o treinamento para otimizar o desempenho da força de trabalho", disse Dave Velásquez, vice-presidente e diretor geral da Corning® Gorilla® Glass. A Corning Incorporated se uniu à rodada de financiamento série D da DigiLens como um investidor em 2022. "Há um potencial promissor para o SRG+ fornecer estes importantes atributos para o futuro da tecnologia AR."

Sobre a DigiLens

A DigiLens é líder em guias de ondas holográficas utilizadas para exibições XR. A empresa desenvolveu uma plataforma ótica patenteada e tecnologia de fotopolímero que oferece as melhores soluções da categoria com uso de um processo exclusivo de fabricação de cópia por contato e de baixo custo. A DigiLens permite que as parcerias OEM projetem e construam dispositivos aptos a XR para os setores automotivo, corporativo, de consumo, aviação e militar. Com sede em Sunnyvale, CA, os investidores da DigiLens incluem líderes do setor como Samsung Electronics, Samsung Electro-Mechanics, Diamond Edge Ventures, o braço de investimento estratégico da Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Alsop Louie Partners, Optimas Capital Management, 37 Interactive Entertainment, UDC Ventures, o braço de empreendimento corporativo da Universal Display Corporation, Niantic, Inc., Sony Innovation Fund, Dolby Family Ventures, Continental AG e muito mais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato de Imprensa da DigiLens Brian Hamilton [email protected]

