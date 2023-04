Celso Amorim se reúne com Putin e conversa sobre paz na Ucrânia

O ex-chanceler Celso Amorim se reuniu com Vladimir Putin em Moscou, onde dialogaram sobre a possibilidade de abrir uma negociação de paz com a Ucrânia, pouco antes de uma visita do chanceler russo ao Brasil em 17 de abril, confirmou à AFP nesta segunda-feira (3) um fonte presidencial.

Amorim, chefe da assessoria especial do presidente Lula para a política externa, se reuniu com Putin na última quinta-feira (25) no Kremlin, em um encontro que durou uma hora, parte de uma viagem organizada com máxima discrição.

A viagem do Amorim aconteceu a menos de duas semanas da visita de Lula à China, outro país que também promove uma proposta de paz para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula propôs criar um grupo de países mediadores para a guerra na Ucrânia, assunto que pretende conversar com o presidente chinês, Xi Jinping, em 13 de abril em Pequim.

O petista quer posicionar o Brasil como um facilitador de um diálogo multinacional.

"Dizer que as portas estão abertas [para uma negociação de paz] seria exagero, mas dizer que elas estão totalmente fechadas também não é verdade", disse Amorim à CNN Brasil nesta segunda-feira, questionado sobre o balanço do encontro com Putin.

Durante a conversa também foram tratados assuntos bilaterais, como o comércio de fertilizantes entre a Rússia e Brasil.

Além da reunião com Putin, Amorim almoçou com o chanceler russo, Sergei Lavrov, que visitará o Brasil em 17 de abril, segundo confirmou à AFP a mesma fonte da Presidência.

Antes de voltar ao Brasil, Amorim esteve em Paris, onde se reuniu com o contraparte francês, o conselheiro diplomático do presidente Emmanuel Macron, Emmanuel Bonne, para discutir "sobre os caminhos para a paz".

msi/dga/am

Tags