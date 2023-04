Blogueiro militar morre em ataque a café na Rússia

Vladlen Tatarsky era um dos correspondentes de guerra mais proeminentes da Rússia e foi morto em uma explosão em um café em São Petersburgo. Embora defendesse a invasão da Ucrânia, criticava aspectos da campanha russa.O blogueiro militar Vladlen Tatarsky, um dos mais conhecidos da Rússia, morreu neste domingo (02/04) numa explosão em um café na cidade de São Petersburgo, a segunda maior do país. Outras 19 pessoas ficaram feridas, informou o Comitê de Investigação da Rússia, A explosão ocorreu no café Street Food Bar No. 1, que teria pertencido a Yevgeny Prigozhin, fundador do Grupo Wagner, organização paramilitar privada russa que luta ao lado de Moscou na guerra de agressão contra a Ucrânia. Tatarsky, cujo nome verdadeiro é Maxim Fomin, estaria participando de uma "noite patriótica", organizada pela Cyber Front Z, um grupo que se refere a si próprio como "tropa de informação da Rússia". "Houve um ataque terrorista. Tomamos certas medidas de segurança, mas, infelizmente, elas não foram suficientes", disse o grupo no Telegram. A agência de notícias russa TASS citou uma fonte policial dizendo que a explosão foi "causada por um dispositivo explosivo improvisado escondido em uma estátua dada a Tatarsky como um presente". Críticas à campanha russa Tatarsky foi correspondente na linha de frente da Ucrânia e chegou a participar de uma luxuosa cerimônia do Kremlin, em setembro do ano passado, na qual foi proclamada a anexação ilegal pela Rússia de quatro regiões parcialmente ocupadas da Ucrânia. Originalmente da região do Donbass, no leste da Ucrânia, Tatarsky era um dos mais proeminentes blogueiros militares da Rússia e tinha mais de 560 mil seguidores no Telegram. Embora fosse um defensor vocal da guerra na Ucrânia, ele criticou alguns aspectos da campanha russa. Ainda não está claro quem está por trás da explosão. No entanto, o ministério do Interior russo disse que todos dentro do café no momento do incidente estavam sendo "investigados quanto ao envolvimento". le (AP, AFP, DPA, Reuters)